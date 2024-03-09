وثیقه ۹۱ میلیون دلاری ترامپ برای اتهام «پرونده جنسی»

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا (۲۰۲۴)، از سپردن یک وثیقه ۹۱/۶ میلیون دلاری در پرونده افترازنی علیه یک نویسنده آمریکایی تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظرش به دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نیویورک خبر داد.

وبگاه النشره لبنانی شنبه شب گزارش داد دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ۲۰۲۴، از سپردن یک وثیقه ۹۱/۶ میلیون دلاری در پرونده افترازنی علیه «جین کارول» نویسنده آمریکایی برای پوشش دادن جریمه ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری وی تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظرش خبر داد.

پیش از این، در تاریخ ۲۶ ژانویه هیئت منصفه دادگاهی در منهتن نیویورک، پس از برگزاری ۵ جلسه، دونالد ترامپ را به دلیل افترازنی در پرونده آزار جنسی جین کارول به پرداخت ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار غرامت محکوم کرد.

این دادگاه ترامپ را به دلیل دروغ گو خواندن این روزنامه نگار، به پرداخت این غرامت هنگفت محکوم کرد.

کارول در دادگاه نهایی اظهار کرده بود ترامپ با انکار تجاوز جنسی، شهرت او به عنوان یک روزنامه نگار صادق و درستکار را زیر سوال برده است.

کارول ضمن ستایش حکم صادر شده علیه ترامپ، آن را نوید خوبی برای آینده دانست و گفت: اگر پرونده دیگری در آینده باز شود، قطعاً بار دیگر علیه ترامپ اقامه دعوی خواهد کرد.