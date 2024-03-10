افزایش پذیرندگان طرح کالانو بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، محصول اعتبار خرید بانک تجارت تحت عنوان «کالانو» ویژه اشخاص حقیقی، امکان خرید محصولات از شرکتهای مختلف را برای مشتریان فراهم کرده است.
پیش از این امکان خرید از دوشرکت بزرگ کویرموتور و پاکشوما برای مشتریان فراهم بود که با توسعه ارائهکنندگان این محصول، مشتریان میتوانند به پشتوانه اعتبار خود تا سقف تعیین شده توسط بانک از فروشگاههای شرکتهای صنایع لوازم خانگی مادیران، گلدیران و همچنین شرکت ایران دوچرخ نیز کالای مورد نظر خود را بهصورت اقساطی خریداری کنند.
این اعتبار به پشتوانه قرارداد مرابحه و ضمانتنامه تعهد پرداخت و در قبال اخذ وثایق و تضامین کافی، پس از افتتاح حساب در اپلیکیشن باجت، به متقاضی اعطا میشود و از دو روش غیرحضوری از طریق اپلیکیشن باجت و حضوری از طریق شعب بانک تجارت در سراسر کشور قابل دریافت است.
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