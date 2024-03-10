اضافه شدن ۱۰۰۰ دستگاه خودرو به جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر در رزمایش طرح نوروزی ۱۴۰۳ گفت: بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو به توان جمعیت هلال احمر اضافه خواهد شد و ان شاالله کار پلاک گذاری این خودروها در روزهای آینده انجام شود.

وی افزود: عمدتاً هلال احمر برای وقوع حادثه است و نیروی انتظامی پیشگیری هستند و تلاش می‌کنند تا اتفاقی نیفتد.

محمودی گفت: استان‌های کرمان، فارس و مازندران بیشتر آمار تصادفات را دارند لذا سعی کردیم در این استان به طور ویژه خدمات ارائه دهیم.

وی ادامه داد: مهم‌ترین فرد و تصمیم گیرنده برای جلوگیری از حوادث، رانندگان هستند که با امید به خدا رعایت قوانین سالی بدون حادثه خواهیم داشت.