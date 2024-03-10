زائر راهیان نور: حضور در شلمچه تجربه لذتبخشی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در طول جنگ منطقه شلمچه صحنه عملیات بیت‌المقدس، رمضان، پشتیبانی والفجر ۸، کربلای ۴، کربلای ۵، کربلای ۸ و بیت المقدس ۷ بود که در این میان، نبرد کربلای ۵ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عملیات را می‌توان سخت‌ترین عملیات نام برد.

حضور مقام معظم رهبری در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۷۸ در مشهد شهیدان شلمچه‌، نورانیّت خاصی به این منطقه داد و بنا به دستور معظم‌له مقرر شد یادمان شهدای شلمچه و فضاهای مورد نیاز و جاده‌های ضروری‌، طراحی و اجرا شود.

در این یادمان، هشت شهید مدفون هستند که در بخش مرکزی یادمان قرار دارند. امروزه شلمچه یکی از محورهای تردد زائران کربلاست که قبل از زیارت کربلای معلی به زیارت یاران آخرالزمانی امام حسین (علیه السلام) در کربلای ایران مشرف می‌شوند.

