افزایش نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری سه هزار قطعه زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت در خوزستان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم طبق دستور رئیس جمهور، خدمت گذار خوبی برای همه مردم باشیم.

وی با بیان اینکه همه مدیران باید در خدمت مردم باشند و این موضوع در عملکرد وزیر راه و شهرسازی بسیار نمایان است، بیان کرد: باور مدیریتی مسئولان برای خانه دار کردن مردم و تحقق چهار میلیون مسکن به سرعت اجرایی شود.

استاندار خوزستان گفت: باور مدیران برای حل مسکن مردم بسیار مهم است و از این طریق می‌توان مشکلات مردم را برطرف کرد.

وی با اشاره به طرح جوانی جمعیت در خوزستان خبر داد: نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای استان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است که امیدوارم این موضوع الگویی برای سراسر ایران باشد.