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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

استاندار خوزستان خبر داد؛

افزایش نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای خوزستان

افزایش نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای خوزستان

اهواز- استاندار خوزستان گفت: نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای استان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری سه هزار قطعه زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت در خوزستان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم طبق دستور رئیس جمهور، خدمت گذار خوبی برای همه مردم باشیم.

وی با بیان اینکه همه مدیران باید در خدمت مردم باشند و این موضوع در عملکرد وزیر راه و شهرسازی بسیار نمایان است، بیان کرد: باور مدیریتی مسئولان برای خانه دار کردن مردم و تحقق چهار میلیون مسکن به سرعت اجرایی شود.

استاندار خوزستان گفت: باور مدیران برای حل مسکن مردم بسیار مهم است و از این طریق می‌توان مشکلات مردم را برطرف کرد.

وی با اشاره به طرح جوانی جمعیت در خوزستان خبر داد: نرخ رشد جمعیت در برخی از شهرهای استان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است که امیدوارم این موضوع الگویی برای سراسر ایران باشد.

کد مطلب 6051421

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