به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران در نشست خبری درباره پروژه‌های مهم و شاخص منطقه ۸ طی سال جدید اظهار داشت: چند سالی بود که در خصوص بحث پیاده روسازی خیابان آیت حد فاصل میدان نبوت تا بزرگراه شهید سلیمانی به طول ۵۰۰ متر، مجوزهای لازم را کسب کرده بودیم تا آن را شبیه به فضای سپهسالار در آوریم که تائیدیه های اجرای این طرح کسب نشد؛ اما با این حال طرح بازسازی کف پوش پیاده راه، مبلمان شهری، پایه‌های نوری، رنگ آمیزی جداول و … را در نظر گرفتیم.

وی افزود: تصمیم داریم که در میدان تسلیحات یک کار شاخص هنری متناسب با فضای فرهنگی و مذهبی انجام دهیم و فضایی را در اختیار معتمدین و هیأت‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی قرار دهیم. همچنین در میدان قمر بنی هاشم، اقدامات ترافیکی ویژه‌ای برای روان سازی ترافیکی آن انجام می‌شود.

شهردا: منطقه ۸ بیان داشت: افتتاح انبار مرکزی منطقه هشت و افتتاح سومین کلانتری منطقه را در سه ماهه اول سال خواهیم داشت. ضمن اینکه بازسازی و بهسازی کامل ساختمان اسکان کارگری در خیابان مدنی را در دستور کار داریم؛ البته پروژه دور برگردان شهید ثانی به دلیل عدم اخذ تأئیدیه‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک و حفظ درختانی که در محدوده وجود دارند، فعلاً قابل انجام نیست و مقرر شده است تا در سال آینده مسیری از ایستگاه آتش نشانی کرمان به باغ موزه مینیاتور و بوستان تمدن باز شود تا این بوستان از بن‌بست خارج شود.

تنهایی در مورد طرح «من شهردارم» گفت: از ۸ پروژه این طرح، ۷ پروژه را به صورت کامل انجام دادیم، تنها پروژه باقیمانده، پروژه نقاره خانه امام رضا (ع) در انتهای مسیل باختر است که اجرای آن نیز در حال انجام است.

وی در مورد نوسازی و ایمن سازی کامل مددسرای بانوان، اظهارداشت: در این ساختمان با احداث اتاق مادر و کودک، اتاق معاینات پزشکی و فضای کار و خیاطی با ۱۲۰ تخت، پذیرای بانوان مسافر دارای مشکل یا بانوانی که برای مدت کوتاه دارای فضای امن نیستند، هستیم و خدماتی از قبیل اسکان، اطعام و خدمات بهداشت فردی، مشاوره، مددکاری، برحسب ضرورت و همچنین خدمات حمایتی، در این مرکز ارائه می‌شود.

شهردار منطقه ۸ گفت: ۸ گود پرخطر در منطقه وجود داشت که ۷ مورد از آنها رفع خطر شدند، در حال حاضر گود «دنیای نور» بیش از ۱۰ سال در حالت گود باقی مانده است و سال آینده این گود را به عنوان تنها گود پرخطر منطقه ایمن سازی می‌شود.

تنهایی درباره اجرا و فرهنگ سازی برای طرح «نوماند» در این منطقه نیز توضیح داد: حدود ۱۶۳ هزار برگه قبوض عوارض نوسازی و پسماند در منطقه توزیع کردیم که در کنار آن، تنها منطقه‌ای بودیم که تبلیغات موضوع «نوماند» را همراه قبوض به در منازل تمام شهروندان این منطقه تحویل دادیم. از ابتدای شروع این طرح که حدود سه ماه از اجرای آن گذشته است، از در ۳۰۵ منزل، بیش از ۳ هزار کیلو زباله خشک را جمع آوری کرده‌ایم.

شهردار منطقه ۸ اضافه کرد: در بحث پسماند در سه ناحیه منطقه یک پیمانکار مشترک کار می‌کند که در حال حاضر با ۹۲ درصد انجام رفت و روب، رتبه دوم شهر تهران را بعد از منطقه ۱۳ کسب کردیم. بیش از ۲۳۰۰ مخزن زباله داریم که سعی کردیم نوسازی مخازن را در دستور کار داشته باشیم که بر این اساس همسطح سازی مخازن را شروع کردیم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۳ در کنار تبدیل نهر به کانیو، همسطح سازی مخازن را نیز داشته باشیم.

وی درباره ساختمان‌های ناایمن منطقه ۸ اظهار کرد: ساختمان ناایمن بحرانی در منطقه نداریم، شاید ساختمانی وجود داشته باشد که از نظر استانداردهای آتش‌نشانی متناسب با این استانداردها نباشد؛ اما ساختمان ناایمن در حالت قرمز و نارنجی نداریم.