  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۴۰

عالیشاه: داور یک پنالتی برای پرسپولیس نگرفت

عالیشاه: داور یک پنالتی برای پرسپولیس نگرفت

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر آن صحنه ای که آل کثیر در محوطه جریمه استقلال سرنگون شد، برعکس می شد داور به سود آنها پنالتی اعلام می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در پایان دربی ۱۰۳ اظهار داشت: ما مستحق برد در این بازی بودیم. اگر از موقعیت‌هایمان استفاده می‌کردیم می‌توانستیم پیروز از زمین خارج شویم. درست است که توپ و میدان را در اختیار داشتیم، اما شرایط تیم حریف هم تأثیر داشت.

او در ادامه افزود: تیم حریف خیلی فشرده بازی کرد و با پنج دفاع و سه هافبک بازی کرد و ما مجبور بودیم تا توپ را در نقاط مختلف زمین به گردش در آوریم اما متأسفانه توپ‌هایمان تبدیل به گل نشد.

کاپیتان پرسپولیس در خصوص نقش بر زمین شدن آل کثیر در محوطه جریمه استقلال گفت: مطمئناً اگر بر عکس بود داور به سود استقلال پنالتی می‌گرفت.

کد مطلب 6054859
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ن IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      2 0
      پاسخ
      شروع شد. داور باید پرسپلیس رو ده نفره می کرد با اون خطاهایی که انجام می دادند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها