عالیشاه: داور یک پنالتی برای پرسپولیس نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در پایان دربی ۱۰۳ اظهار داشت: ما مستحق برد در این بازی بودیم. اگر از موقعیتهایمان استفاده میکردیم میتوانستیم پیروز از زمین خارج شویم. درست است که توپ و میدان را در اختیار داشتیم، اما شرایط تیم حریف هم تأثیر داشت.
او در ادامه افزود: تیم حریف خیلی فشرده بازی کرد و با پنج دفاع و سه هافبک بازی کرد و ما مجبور بودیم تا توپ را در نقاط مختلف زمین به گردش در آوریم اما متأسفانه توپهایمان تبدیل به گل نشد.
کاپیتان پرسپولیس در خصوص نقش بر زمین شدن آل کثیر در محوطه جریمه استقلال گفت: مطمئناً اگر بر عکس بود داور به سود استقلال پنالتی میگرفت.
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