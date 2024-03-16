  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۰

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

اجرای طرح ترافیک پایتخت تا ۲۸ اسفند

اجرای طرح ترافیک پایتخت تا ۲۸ اسفند

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ضمن تشریح چگونگی اجرای طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در سال جدید از اجرای طرح ترافیک تا پایان روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد.

شهریار افندی زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح ترافیک در روزهای پایانی سال و ایام نوروز گفت: طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا فقط تا پایان روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ طبق روزهای عادی در محدوده‌های مشخص، اجرا می‌گردد و در ایام عید نوروز ۱۴۰۳ طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا اجرا نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از پایان تعطیلات عید نوروز در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۳؛ مجدداً طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در شهر تهران اجرا می‌شود افزود: این امکان برای ساکنان محدوده طرح ترافیک وجود دارد که فقط یک‌بار در طول روز خروج رایگان تا قبل از ساعت ۹:۰۰ و یک‌بار ورود رایگان به محدوده بعد از ساعت ۱۶:۰۰ داشته باشند.

افندی زاده گفت: همانند سنوات گذشته هر شهروند دارای پلاک شهر تهران، ۲۰ روز سهمیه تردد فصلی رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا دارد، اظهار داشت: در روز پنجشنبه هر هفته نیز، فقط طرح کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) اجرا می‌شود که در صورت ورود خودرو به محدوده طرح ترافیک در این روز، از سهمیه ۲۰ روزه خودرو در هر فصل کم خواهد شد.

کد مطلب 6056013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها