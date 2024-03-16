اجرای طرح ترافیک پایتخت تا ۲۸ اسفند

شهریار افندی زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح ترافیک در روزهای پایانی سال و ایام نوروز گفت: طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا فقط تا پایان روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ طبق روزهای عادی در محدوده‌های مشخص، اجرا می‌گردد و در ایام عید نوروز ۱۴۰۳ طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا اجرا نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از پایان تعطیلات عید نوروز در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۳؛ مجدداً طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در شهر تهران اجرا می‌شود افزود: این امکان برای ساکنان محدوده طرح ترافیک وجود دارد که فقط یک‌بار در طول روز خروج رایگان تا قبل از ساعت ۹:۰۰ و یک‌بار ورود رایگان به محدوده بعد از ساعت ۱۶:۰۰ داشته باشند.

افندی زاده گفت: همانند سنوات گذشته هر شهروند دارای پلاک شهر تهران، ۲۰ روز سهمیه تردد فصلی رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا دارد، اظهار داشت: در روز پنجشنبه هر هفته نیز، فقط طرح کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) اجرا می‌شود که در صورت ورود خودرو به محدوده طرح ترافیک در این روز، از سهمیه ۲۰ روزه خودرو در هر فصل کم خواهد شد.