به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری زبان کان امروز شنبه از شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان اسرائیلی ایشل خبر داد.

منبع مذکور اشاره کرد که این اسیر از ساکنان مناطق واقع شده در داخل کمربند سبز امنیتی است.

از آغاز جنگ در غزه تاکنون ۱۳ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

علاوه بر این، طبق اعلام روزنامه اسرائیلی هاآرتص، ۲۷ نفر از ساکنان نوار غزه هم که در جریان جنگ به بازداشت ارتش صهیونیستی درآمده و در بازداشتگاه‌های موقت نگهداری می‌شدند، تحت شکنجه به شهادت رسیدند.

کمیته امور اسرای فلسطین اخیرا با صدور بیانیه ای از تشدید محدودیت های رژیم صهیونیستی علیه اسرا به ویژه در بخش انجام مناسک دینی خبر داده بود.