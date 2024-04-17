به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که از آغاز جنگ در غزه، ۱۶ نفر از اسرای ساکن این باریکه در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

کمیته مذکور اشاره کرد که ملت فلسطین در معرض حملات و جنایات شهرک‌نشینان اشغالگر و مسلح صهیونیست است که تحت فرمان مستقیم دولت رژیم صهیونیستی قرار دارند.

این هیئت بیان کرد که به رغم ادامه شکنجه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، دنیا ساکت نشسته و با اشغالگران همدست است.

منابع آماری روز گذشته اعلام کردند که از آغاز جنگ غزه دستکم سه هزار نفر از اهالی غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شده اند.