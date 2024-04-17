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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸

شهادت ۱۶ اسیر فلسطینی اهل غزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی

شهادت ۱۶ اسیر فلسطینی اهل غزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی

منابع آماری از شهادت ۱۶ اسیر فلسطینی از اهالی غزه در زندان های رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که از آغاز جنگ در غزه، ۱۶ نفر از اسرای ساکن این باریکه در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

کمیته مذکور اشاره کرد که ملت فلسطین در معرض حملات و جنایات شهرک‌نشینان اشغالگر و مسلح صهیونیست است که تحت فرمان مستقیم دولت رژیم صهیونیستی قرار دارند.

این هیئت بیان کرد که به رغم ادامه شکنجه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، دنیا ساکت نشسته و با اشغالگران همدست است.

منابع آماری روز گذشته اعلام کردند که از آغاز جنگ غزه دستکم سه هزار نفر از اهالی غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شده اند.

کد مطلب 6080678

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