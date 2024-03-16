به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا به گزارش در کشورهای مختلف در سراسر آفریقا قطعی گسترده اینترنت گزارش شده است.

کشورهای آفریقای جنوبی، نیجریه، غنا، لیبریا، بنین، بورکینافاسو و ساحل عاج از جمله کشورهای آفریقایی هستند که از روز پنج شنبه دچار قطعی اینترنت شده اند.

پایگاه «رادار کلود فلر» که اطلاعاتی در مورد اتصالات اینترنتی ارائه می‌دهد، اعلام کرد که به نظر می‌رسد الگویی در زمان بندی اختلالات اینترنتی وجود دارد که بر کشورهای از شمال تا جنوب آفریقا تأثیر می‌گذارد.

کمیسیون ارتباطات نیجریه هم که صنعت مخابرات این کشور را مدیریت می‌کند، گفته که این قطعی ناشی از آسیب به کابل‌های بین المللی زیردریایی است که در امتداد خط ساحلی غرب آفریقا قرار دارند.