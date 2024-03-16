به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در این نشست، پیگیری توافق‌نامه و تفاهم‌نامه‌های مختلف گذشته و انعقاد تفاهم‌نامه و برنامه‌های عملیاتی جدید در دستور کار محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و سزای اوچارماک معاون وزیر تجارت و رئیس کل گمرک ترکیه قرار گرفت.

در این نشست مشترک که در ترکیه برگزار شد، رضوانی‌فر با اشاره به اینکه ترکیه جایگاه خاص در مراودات تجاری با ایران دارد، افزود: ۹ درصد از صادرات ایران به مقصد ترکیه و ۱۲ درصد از واردات کشورمان از مبدا این کشور می‌باشد، بنابراین پیگیری مفاد توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه و تنظیم برنامه‌های جدید برای عملیاتی شدن این توافق‌نامه‌ها ضروری است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص برنامه‌های اقدام مشترک در این نشست برای روان‌سازی مبادلات تجاری بین دو کشور، اظهار داشت: تنظیم و مبادله تقویم واحد زمان‌بندی شده بمنظور هماهنگی بیشتر جهت برگزاری نشست‌های مشترک مرزی به صورت مستمر بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور در مرزهای بازرگان _ گوربلاغ، سرو _ اسن دره و رازی _ کاپی کوی با هدف تسهیل تجارت، توافق و هماهنگی برای توازن بین گمرکات مرزی ایران و ترکیه در تردد کامیون‌ها از مرزهای مشترک با هدف پذیرش یکسان کامیون‌ها در دو طرف مرز برای افزایش رضایتمندی، استقرار سازمان‌های نظردهنده در خصوص کالاهای وارده به خاک ترکیه به ویژه قرنطینه نباتی و دامی از جمله برنامه‌های اقدام مشترک بود که در این خصوص از طرف ترکیه مقرر شد این سازمان‌ها به طور مستمر حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اسکن‌های انجام شده بر روی کامیون‌های ایرانی ورودی به خاک ترکیه در مرز رازی_ اسن دره از متوسط استاندارد جهانی بالاتر است، به گونه‌ای که ۹۰ درصد کامیون‌ها اسکن می‌شوند، افزود: در این خصوص مقرر گردید از طرف ترکیه بررسی اسکن کامیون‌ها بر اساس نرم مدیریت ریسک جهانی انجام شود.

به گفته وی، تنظیم شیوه نامه مشترک نوبت‌دهی با در نظر گرفتن کالاهایی از جمله فسادپذیر، محموله‌های سریع الفساد، پرخطر و سوخت برای انجام تشریفات گمرکی در خارج از صف و توافق در خصوص پذیرش بیمه سبز شرکت‌های بیمه ایرانی برای کالاهایی که به مقصد ترکیه هستند از جمله برنامه‌های عملیاتی مشترک بود که مقرر شد طرف ترکیه ضمن بررسی با نگاه مثبت انجام و نتیجه را اعلام نماید،

رضوانی‌فر اطهار داشت: ۲۴ ساعته شدن ارائه خدمات در گمرکات مرزی مشترک با ترکیه به ویژه در بخش مسافری با توجه به در پیش بودن ایام نوروز در چارچوب توافق‌نامه‌های قبلی، از سرگیری مبادله الکترنیکی اسناد به طور مستمر بین گمرکات ایران و ترکیه براساس فیلدهای اطلاعاتی توافق شده، هماهنگی برای اجرای عملیاتی و اتصال E _ TIR از مرز بازرگان و اعلام جدول زمان‌بندی و نحوه استقرار نمایندگان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE)، مبادله تنظیم جدول زمان‌بندی برای راه‌اندازی معبر جدید کوزه‌رش _ گلینجک بین ایران و ترکیه به همراه اطلاعات سایر سازمان‌های مرتبط جهت استقرار، پاسخگویی به استعلامات از سوی طرفین از جمله محورهای برنامه اقدام مشترک بود که مقرر شد ضمن پاسخگویی مستمر به استعلامات جاری به استعلامات گذشته هم پاسخ داده شود.

همچنین بررسی موانع و راه‌اندازی بازارچه ساری سو در نزدیکی مرز بازرگان در چارچوب تفاهم‌نامه، از دیگر برنامه‌های اقدام مشترک بود.