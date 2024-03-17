به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیئت امور اسرا و آزادگان و باشگاه اسیر فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در یورش های ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف کرانه باختری دست کم ۲۵ فلسطینی را بازداشت کرده است.

طبق گزارش این نهادهای فلسطینی، تعدادی از بازداشت شدگان از اسرای سابق فلسطینی هستند.

در میان بازداشت شدگان یک کودک، یک مجروح و یک زن فلسطینی ساکن غزه هم دیده می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار شهیدان کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون خبر داد و تاکید کرد که شمار شهیدان کرانه باختری از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۴۳۵ نفر رسیده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از بازداشت ۲ نفر در جریان گریختن از محل عملیات ضدصهیونیستی در منطقه «الطیره» با یک خودرو خبر داده بود. همچنین این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که این ۲ فرد به شدت زخمی شده‌اند.