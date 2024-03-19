ریزش برداری در ۵۰ مقطع از محورهای ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور اظهار کرد: با وجود بارش‌های شدید در استان و با تلاش عوامل راهداری همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش امروز ادارات تابعه و رصد دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان طی شبانه روز گذشته در اکثر محور ارتباطی از شهرهای استان بارش باران گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: بیشترین ریزش در محورهای، بدره، ملکشاهی ایلام، سیروان، بخش میمه به آبدانان رخ داده است.

چشمه خاور بیان کرد: یک مورد قطع مسیر در ورودی روستای ریزه وند از توابع شهرستان چوار رخ داد که مسیر فاقد پل ارتباطی بوده و مسیر موجود در اثر سیلاب تخریب شده که توسط همکاران راهدار در حال ایجاد راه دسترسی است.

چشمه خاور در خصوص تخریب پل روستای ریزوند گفت: این اداره کل هیچ‌گونه عملیات احداث پل در روستای ریزوند انجام نداده و پیمانکار پروژه بانخشک _ ریزوند _ سرچم لو برابر برنامه زمانبندی شده عملیات احداث پل بتنی دهانه ده متری را در نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شروع خواهد نمود.

به گفته وی، نصب لوله بر روی رودخانه فصلی روستای ریزوند بصورت موقت و صرفاً جهت تردد عشایر و احشام بوده است.

وی اضافه کرد: تیم‌های عملیاتی از راهداری ایلام با ماشین آلات در کنار سایر دستگاه‌ها و پلیس راه در سطح جاده‌های استان مستقر هستند و رفع مشکلات احتمالی نقاط مختلف جاده‌ای را بر عهده دارند.

چشمه خاور ادامه داد: با وجود ادامه بارش‌ها می‌طلبد رانندگان برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه‌ای با احتیاط رانندگی کنند.