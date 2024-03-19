  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

رییس اورژانس بیمارستان آبادان خبر داد؛

راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت نوروزی در جنوب غرب خوزستان

راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت نوروزی در جنوب غرب خوزستان

آبادان- دبیر ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی آبادان از آماده‌سازی و راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت نوروزی در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین دریانبرد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از شروع به کار هفت ایستگاه سلامت نوروزی در مبادی ورودی و چند منطقه شلوغ در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان خبر داد و بیان کرد: این ایستگاه‌ها با هدف ارائه خدمات درمانی به مردم و مسافران نوروزی راه‌اندازی و آماده خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.

وی افزود: ایستگاه‌های سلامت نورزی مبادی ورودی سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان به صورت ۲۴ ساعته و ایستگاه‌هایی که در مناطق شلوغ شهر مستقر هستند از ساعت ۱۹ تا یک بامداد به مردم خدمات درمانی سرپایی را ارائه می‌دهند.

دریانبرد بیان کرد: اگر مراجعه‌کننده‌ای نیاز به اعزام به بیمارستان داشت تیم‌های امدادی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای اعزام آماده ارائه خدمات هستند.

کد مطلب 6058859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها