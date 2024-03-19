به گزارش خبرنگار مهر، افشین دریانبرد بعد از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای از شروع به کار هفت ایستگاه سلامت نوروزی در مبادی ورودی و چند منطقه شلوغ در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان خبر داد و بیان کرد: این ایستگاهها با هدف ارائه خدمات درمانی به مردم و مسافران نوروزی راهاندازی و آماده خدمترسانی به هموطنان هستند.
وی افزود: ایستگاههای سلامت نورزی مبادی ورودی سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان به صورت ۲۴ ساعته و ایستگاههایی که در مناطق شلوغ شهر مستقر هستند از ساعت ۱۹ تا یک بامداد به مردم خدمات درمانی سرپایی را ارائه میدهند.
دریانبرد بیان کرد: اگر مراجعهکنندهای نیاز به اعزام به بیمارستان داشت تیمهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای اعزام آماده ارائه خدمات هستند.
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