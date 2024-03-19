روسیه: ۱۴۳ پهپاد اوکراینی را در یک روز سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در درگیری‌های ارتش روسیه با نیروهای اوکراینی در مناطق مختلف صدها نظامی اوکراینی کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که «تلفات نیروهای مسلح اوکراین در محور جنوب دونتسک در شبانه‌روز گذشته نزدیک به ۱۳۰ نیروی نظامی بود.نیروهای مسلح روسیه، موقعیت را در خط مقدم بهبود بخشیدند و ۳۰ نفر از نیروی‌های نظامی ارتش اوکراین در جبهه کوپیانسک کشته شدند.

آن‌گونه که در بیانیه وزارت دفاع روسیه اعلام شده «در شبانه‌روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۴۳ پهپاد اوکراینی و ۳۸ موشک را سرنگون کردند و تلفات نیروهای اوکراین در محور دونتسک به بیش از ۲۱۵ نیروی نظامی، ۳ تانک، ۲ خودروی رزمی پیاده نظام رسید.

وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه نیز اعلام کرد که هزار و ۷۰ نظامی اوکراینی در درگیری های ۲۴ ساعت گذشته کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که در همین مدت زمان نیروهای روسی هفت حمله ارتش اوکراین را در نزدیکی آودیوکا دفع کردند. اوکراین همچنین ۲۹۵ نظامی را در اطراف آودیوکا از دست داد.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، در درگیری در محور دونتسک، تلفات ارتش اوکراین به بیش از ۳۸۰ نظامی رسید. یک نفربر زرهی «ام ۱۱۳» ساخت آمریکا و چهار خودروی جنگی ارتش اوکراین نیز منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بیش از ۱۳۰ نظامی اوکراین در جنوب دونتسک هدف قرار گرفتند. بنا به این گزارش، پدافند هوایی روسیه یک بالگرد نظامی «میگ -۸» اوکراین و ۱۴۳ پهپاد آن را سرنگون کرد.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که روسیه از تلاش گروه های خرابکار و جاسوسی اوکراینی برای نفوذ به منطقه بلگورود روسیه جلوگیری کرد. در درگیری در این منطقه ۱۵۰ نظامی اوکراینی کشته و زخمی شدند.