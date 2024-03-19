ایران رییس کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، ریاست کنفرانس خلع سلاح را بر عهده گرفت.

سفیر ایران در ژنو در اولین نشست این کنفرانس، به تشریح طرح‌ها و برنامه‌های ایران در دوران ریاست خود پرداخت و گفت: ایران در کنار سایر کشورهای صلح دوست و مخالف جنگ و خشونت، ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی از طریق امحای تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته‌ای را دنبال خواهد کرد.

کنفرانس خلع سلاح که در سال ۱۹۷۸ میلادی ایجاد شده است، تنها نهاد مذاکراتی چندجانبه بین‌المللی در حوزه خلع سلاح است که وظیفه مذاکره برای تدوین و انعقاد معاهدات بین‌المللی در این حوزه را بر عهده دارد.

کنفرانس خلع سلاح مذاکره، تدوین و نهایی‌سازی معاهدات بین‌المللی خلع سلاحی متعددی از جمله کنوانسیون منع تسلیحات میکروبی (BWC) و معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) را بر عهده داشته است.

ایران در دوران ریاست خود بر کنفرانس خلع سلاح، اجرای تعهدات دارندگان تسلیحات هسته‌ای مبنی بر امحای کامل، غیرقابل بازگشت و قابل راستی‌آزمایی تسلیحات هسته‌ای، پایان رقابت تسلیحاتی هسته‌ای، خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی، ارائه تضمین‌های امنیتی به دولت‌های غیرهسته‌ای، منع رقابت تسلیحاتی در فضا و غیره را دنبال خواهد کرد.