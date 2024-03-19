به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی بعد از ظهر امروز سهشنبه در نشست با سران عشایر و مرزبانان در مینوشهر بیان کرد: مرزبانان در هشت هزار ۷۵۵ کیلومتر مرزهای خشکی و آبی کشورمان ایفای نقش میکنند و امنیت پایدار و توسعه یافته و همه جانبه قابل قبول است که این امر نشان دهنده آن است که مرزبانی به وظیفه ذاتی خود عمل کرد.
وی افزود: این امنیت تنها هنر مرزبانان نیست بلکه پشتیبانی بیدریغ سران طوایف، معتمدان، ریش سفیدان و کسانی که در جامعه مقبولیت دارند و نقش داشتند، تأثیر گذار بود و این نشان از آن است که ما پشتوانه مردم را در کنار خود داریم، لذا خود را مدیون بزرگان میدانیم که هر زمان نیاز به یاری آنها بود سر از پا نشناختند و کمک حال مرزبانان بودند.
فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: سه میلیون و ۵۰۰ هزار مرز نشین مورد حمایت مرزبانان در مواقع سخت هستند و همدلی را در برنامه خود دارند.
وی ادامه داد: در خرمشهر که یکی از حساسترین مناطق کشور است، این هماهنگیها با کشور مقابل را به صورت صد در صد داریم و رفت و آمد را تسهیل میکنیم که این خود یکی از ارکان امنیت در این مناطق است.
سردار گودرزی گفت: با توجه به اینکه ساختار مرزبانی افزایش پیدا کرده و سیستمهای آموزشی مرزبانی ارتقا یافته، تجهیزاتی شامل خودروهای زرهی، خودروهای تاکتیکی، ریز پرندهها، انواع پهبادها و انواع سیستمهای الکترونیک اپتیک، دیوارهای مغناطیسی، حسگرها و رادارهای همه که در کشور در حال ساخت است، در اختیار مرزبانی قرار میگیرد.
نظر شما