جابجایی بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۲ مسافر نوروزی در ایلام

سبد زاهدین چشمه‌خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز طرح نوروزی ۱۴۰۳(۲۴ اسفند ۱۴۰۲ لغایت دوم فروردین) بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۲ مسافر در قالب ۲ هزار و ۴۶۷ سفر توسط ناوگان حمل ونقل عمومی در استان جابجا شده است.

وی گفت: در ایام نوروز کلیه دستگاه‌های خدمات رسان برای خدمت رسانی بهتر به مردم پای کار هستند تا ضمن کاهش تصادفات شاهد سفر ایمن در استان باشیم.

چشمه‌خاور با اشاره به تردد بیش از یک میلیون وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان، افزود: طی این مدت ۱۳۹ هزار و ۸۶۱ تردد ورود به استان و بیش از ۱۱۷ هزار وسیله نقلیه از استان خارج شده است که ۵ درصد کاهش در ورود به استان و ۲ درصد افزایش در خروج از استان نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: هم اکنون در استان ایلام ۳۶ دوربین ثبت تخلف ،۶۴ دستگاه تردد شمار و ۴۸ دوربین نظارت تصویری در سطح راههای استان فعال است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان هستند و مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی می‌توانند شکایات خود را با این سامانه مطرح کنند.