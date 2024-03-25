جریمه سنگین دلاری فدراسیون کشتی از سوی اتحادیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، سال ۱۴۰۳ با یک خبر تلخ برای کشتی ایران آغاز شده است و فدراسیون کشتی به دلیل تخلف و دوپینگ کشتی گیران نوجوانان و جوانان در سالهای گذشته، جریمه سنگین دلاری شده است.
بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی بابت تأیید نهایی دوپینگ کشتی گیرانش در مسابقات بینالمللی، ۲۰ هزار فرانک سوئیس معادل ۲۲ هزار دلار فدراسیونهای ملی را جریمه میکند و پرداخت نشدن مطالبات اتحادیه جهانی و همچنین بالا رفتن تعداد دوپینگ، در نهایت باعث تعلق فدراسیون و عدم حضور تیمهای ورزشی آن کشور در مسابقات میشود.
بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی بابت دوپینگ دو کشتی گیر ردهی سنی نوجوانان و جوانان ایران که در سالهای گذشته انجام شده و و چندی پیش به تأیید نهایی رسیده است، از حساب فدراسیون این جریمه را که حدود دو نیم میلیارد تومان میشود را کم کرده است.
با توجه به اینکه فدراسیون کشتی به شدت با تخلف دوپینگ برخورد کرده و در طی ۳ سال گذشته نیز از تمامی کشتی گیران در بدو ورود به اردوها تعهد گرفته است که در صورتی که دوپینگ کنند این تخلف اول متوجه خود کشتی گیر و بعد متوجه هیئت کشتی مربوطه است، اگر این جریمه که پول بیتالمال محسوب میشود، از سوی کشتی گیر پرداخت نشود، ضمن پیگیری از طریق قانون به جهت جبران خسارت وارد شده، کشتی گیر متخلف به صورت مادامالعمر محروم خواهد شد.
لازم به ذکر است فدراسیون کشتی بر اساس شعار مبارزه با دوپینگ، برخوردی قاطع و محکم با این تخلف داشته به طوری که آمار ورزشکاران دوپینگی طی چند سال گذشته به شدت کاهش داشته است.
گفتنی است اسامی کشتی گیران متخلف که موجب خسارت به کشتی کشور شدهاند، بزودی اعلام خواهد شد.
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