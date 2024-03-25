افزایش ۵۴ درصدی صادرات به تاجیکستان/ تهاتر گاز با برق ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر گداری، سرپرست دفتر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سالی که گذشت هفدهمین سند اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امضا شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه تجارت با ارمنستان، بیان کرد: انعقاد تفاهم نامه تهاتر گاز با برق، پیگیری حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی و ایجاد کارخانه تولید فولاد و کاتد مس در ارمنستان، برپایی هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته جهت توسعه مبادلات تجاری بین ایران و ارمنستان، است.

گداری درباره صادرات به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، تصریح کرد: در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ صادرات ایران به کشورهای تاجیکستان ۵۴ درصد، ازبکستان ۱۵ درصد و قزاقستان ۸ درصد رشد را ثبت کرده است.

وی در مورد روابط تجاری با بلاروس نیز گفت: در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس به ۷۱ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته است.