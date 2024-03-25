  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۴

افزایش ۵۴ درصدی صادرات به تاجیکستان/ تهاتر گاز با برق ارمنستان

افزایش ۵۴ درصدی صادرات به تاجیکستان/ تهاتر گاز با برق ارمنستان

در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ صادرات ایران به کشورهای تاجیکستان ۵۴ درصد، ازبکستان ۱۵ درصد و قزاقستان ۸ درصد رشد را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر گداری، سرپرست دفتر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سالی که گذشت هفدهمین سند اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امضا شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه تجارت با ارمنستان، بیان کرد: انعقاد تفاهم نامه تهاتر گاز با برق، پیگیری حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی و ایجاد کارخانه تولید فولاد و کاتد مس در ارمنستان، برپایی هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته جهت توسعه مبادلات تجاری بین ایران و ارمنستان، است.

گداری درباره صادرات به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، تصریح کرد: در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ صادرات ایران به کشورهای تاجیکستان ۵۴ درصد، ازبکستان ۱۵ درصد و قزاقستان ۸ درصد رشد را ثبت کرده است.

وی در مورد روابط تجاری با بلاروس نیز گفت: در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس به ۷۱ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 6062045
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چند میلیون دلار هست؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها