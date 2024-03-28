به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در دیدار با سرمایه گذاران جزیره کیش، سرمایه گذاران را فرماندهان جنگ اقتصادی دانست و اظهار کرد: علاقه به حفظ و تقویت سرمایه گذاران در انقلاب اسلامی یک هدف ایدولوژیک است و نگاه ما به سرمایه گذار همچون مکتب‌های نئو لیبرالیسم مقطعی نیست.

وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصاد بین الملل، مناطق آزاد جایگاه مستحکمی دارند، افزود: بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی نیز بر اهمیت این مناطق تاکید کرده و نشانگر نقش تعیین کننده آن‌ها در افزایش تراز اقتصادی است؛ اما باید اذعان کرد که هرچند عملکرد مناطق آزاد ایران طی ۳۰ سال اخیر مثبت است، اما ایده‌آل نیست و انتظارات را برآورده نکرده است.

عبدالملکی مناطق آزاد را بهشت سرمایه گذاران توصیف کرد و ادامه داد: برخی اصلاحات در مناطق آزاد برای تسریع در روند سرمایه گذاری و رفع موانع ضروری است.

وی اضافه کرد: از مناطق آزاد خواسته شده تا تمامی فرآیندهای اداری مرتبط با سرمایه گذاری و مباحث اقتصادی را به دبیرخانه ارسال و این فرآیندهای توسط مشاوران برجسته کشوری بررسی شوند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور مناطق آزاد در پاسخ به برخی شبهات در رابطه با رتبه بندی عملکرد مناطق آزاد، بیان کرد: هیچ منطقه آزادی به دلیل دریافت هزینه پایداری مورد تشویق قرار نمی‌گیرد و درآمد زایی حاصل از این روند نیز در رتبه بندی مطرح نیست.

وی همچنین از اجرا نشدن قوانین مربوط به مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: قوانین این مناطق نه تنها اجرا نمی‌شود، بلکه بیش از ۱۸۲ قانون نیز برای محدود کردن قوانین مناطق آزاد در ادوار مختلف مجلس صادر شده است.

عبدالملکی با قدردانی از اقدامات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه منطقه، اظهار کرد: از هرگونه اقدام جهت توسعه اقتصادی منطقه حمایت می‌کنیم.