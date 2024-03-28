سهم قرآن، در نمایشگاه قرآن کریم باید سهم پررنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با هشتمین شب از سیویکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.
حجت الاسلام حریزاوی که ساعتی پس از افطار به همراه خانواده در سیویکمین نمایشگاه قرآن کریم حضور یافت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مقایسه با سالهای گذشته خصوصاً سالهای قبل از کرونا یک جهت قابل توجهی را در حوزه فناوری احساس میکنم و این جای خرسندی دارد که برخی مؤسسات و دستگاهها تلاش کردند که در مرز فناوری محصولات خود را عرضه کنند.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: غرفههایی که مرتبط با موضوع هوش مصنوعی است و فعالیت دانش بنیانی که به همت جوانان انقلابی، متدین و صاحب دانش ما پدید آمده نشانگر یک امید، رشد و تحولی در این زمینه است که باید توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه نسبت به مشارکت مردم در تولیدات رسانهای یک خلأیی را احساس میکنیم، ادامه داد: اکثر غرفهها به معرفی دستگاهها، مؤسسات و خدمات خود میپردازند و مردم نهایتاً در حد یک کاربر حضور دارند. البته این خصلت فضای مجازی و پلتفرمهای امروزی است. باید به این فکر کنیم که چطور میتوانیم حضور مردم و نقش آفرینی آنها در توسعه محصولات قرآنی را به نمایش بگذاریم و برای آن راهکاری را پیدا کنیم.
حجت الاسلام حریزاوی گفت: نسبت به اینکه کار تخصصی قرآن چند درصد نمایشگاه را به خود اختصاص داده هم باید یک ارزیابی صورت بگیرد. طبیعتاً در دورههای قبل نمایشگاه بیشتر به قرآن اختصاص داشت، الان به قرآن و سایر محصولاتی که مرتبط با فرهنگ قرآنی هستند اختصاص پیدا کرده که در جای خود ارزشمند است. شاهد ارائه گستره محصولات در لایههای مختلف هستیم، اما نباید از قرآنی بودن نمایشگاه فاصله بگیریم و در واقع سهم قرآن باید سهم پررنگی باشد.
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