الزام ثبت اطلاعات مسافران نوروزی در سامانه صورت‌ وضعیت برخط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «حسین متولی حبیبی» مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان و راهداری و حمل و نقل جادهای به اطلاعرسانیها در این باره در تابلوهای پایانههای مسافربری تهران و شهرستانها اشاره و عنوانکرد: بر اساس بخشنامه اعلامی به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانهای سراسر کشور، صدور بلیت اتوبوس برای مسافران منوط به درج کد ملی، تاریخ تولد و تلفن همراه سرپرست است.
وی با اشاره به اخذ کد رهگیری سفر در سامانه صورت وضعیت برخط، بیانداشت: بر این اساس، امکان اخذ همزمان بلیتهای متعدد به نام یک نفر از طریق یک یا چند شرکت مسافربری امکان پذیر نبوده و به ازای تهیه بلیت برای هر صندلی، اطلاعات یکتا دریافت میشود.
متولی حبیبی تاکید کرد: به این ترتیب از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا هفتم فروردین ۱۴۰۳، در مجموع ۳۸۴ هزار و ۸۰۹ سفر دارای کد رهگیری معتبر با درج اطلاعات سه میلیون و ۵۲۵ هزار و ۵۶۰ مسافر به ثبت رسیده است.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: از این تعداد سفر، ۱۱۱ هزار و ۶۲۴ سفر با ناوگان اتوبوسی، ۲۵۲ هزار و ۶۲۱ سفر از طریق ناوگان مینیبوسی و سواری، ۱۶ هزار و ۷۷۰ سفر دربستی و سه هزار و ۷۹۴ سفر بینالمللی انجام شده است.
وی افزود: اطلاعات مسافران همزمان با شروع طرح نوروزی ۱۴۰۳ از طریق سامانه Soratonline.rmto.ir ثبت میشود.
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