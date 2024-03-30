اقدامات انجام شده برای ایمنی نمایشگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات مدیریت بحران شهر تهران در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم اظهار کرد: با شروع سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ستاد مدیریت بحران با حضور جمعی از سازمانها و نهادهای حوزه مدیریت شهری، ایمنی و امدادی در محل شبستان مصلای تهران تشکیل شده است.
نصیری افزود: در طول برگزاری این نمایشگاه، ضمن بررسیهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، برگزاری جلسات هماهنگی با سازمانهای خدمات رسان برای افزایش آمادگی در مراسمها و رویدادهای با تجمعات انبوه نیز در دستور کار ستاد مدیریت بحران قرار دارد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: تشکیل ستاد مدیریت بحران در ایمنی هر چه بیشتر نمایشگاهها و افزایش ضریب ایمنی بازدیدکنندگان، غرفه داران و کارکنان، پیشگیری از حوادث احتمالی و به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی، ایجاد آمادگی و هماهنگی میان سازمانهای امدادی، انتظامی و فراهم ساختن ظرفیتهای آمادگی در برابر حوادث احتمالی و کاهش خطر سوانح، نقش مهمی ایفا میکند.
نصیری اظهار کرد: از جمله اقدامات این ستاد بررسی و رعایت استانداردهای فنی سازه، سیمکشیهای برق و تأسیسات سالنها و ارائه دستورالعملهای مربوطه به ستاد اجرایی، برنامهریزی و برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اورژانس، هلال احمر، پلیس فاتب، دانشگاه علوم پزشکی (بهداشت شمال) و عوامل اجرایی نمایشگاه بشمار میرود.
وی افزود: بررسی موضوعات مختلف از جمله: بررسی ایمنی، نواقص و عدم انطباقها، بررسی موارد بهداشتی، بررسی موارد انتظامی و امنیتی در این نمایشگاه به خوبی و به نحو احسن انجام شد. نتیجه آن نیز برگزاری نمایشگاه قرآن در ایمنی و امنیت کامل میباشد.
نصیری تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران ویژه این نمایشگاه با حضور نمایندگان سازمانهای امدادی، انتظامی و خدمات رسان از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران؛ سازمان اورژانس استان تهران؛ جمعیت هلال احمر استان تهران؛ پلیس فاتب؛ بهداشت محیط شمال تهران؛ واحد HSE منطقه ۷ شهرداری؛ کمیته اجرایی و رفاهی نمایشگاه قرآن کریم و با محوریت ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل منطقه ۷ تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با شعار «میخوانمت» از اولین روز فروردین ۱۴۰۳، در شبستان مصلای تهران همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۳۰ دقیقه بامداد میزبان علاقه مندان خواهد بود.
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