به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز گزارش داد: مقامات اسرائیلی به دلیل نگرانی از واکنش ایران به حمله اخیر به ساختمان کنسولگری این کشور در دمشق، ۲۸ سفارت‌خانه و کنسولگری خود در برخی کشورها را تعطیل کرده‌اند.

این در حالی است که در روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی آماده باش امنیتی را در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی از واکنش ایران به بالاترین سطح افزایش داده است.

رسانه‌های عبری نیز از شلوغی فروشگاه‌ها در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی جامعه صهیونیستی از واکنش ایران خبر دادند که آنها را به ذخیره آذوقه کشانده است.