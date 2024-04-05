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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰

به‌دلیل نگرانی از واکنش ایران؛

اسراییل ۲۸ سفارت‌خانه و کنسولگری خودش را تعطیل کرد

اسراییل ۲۸ سفارت‌خانه و کنسولگری خودش را تعطیل کرد

منابع عبری اذعان کردند که مقامات صهیونیست به دلیل نگرانی از پاسخ ایران به حمله اخیر دمشق، ۲۸ سفارت‌خانه و کنسولگری خود در برخی کشورها را تعطیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز گزارش داد: مقامات اسرائیلی به دلیل نگرانی از واکنش ایران به حمله اخیر به ساختمان کنسولگری این کشور در دمشق، ۲۸ سفارت‌خانه و کنسولگری خود در برخی کشورها را تعطیل کرده‌اند.

این در حالی است که در روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی آماده باش امنیتی را در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی از واکنش ایران به بالاترین سطح افزایش داده است.

رسانه‌های عبری نیز از شلوغی فروشگاه‌ها در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی جامعه صهیونیستی از واکنش ایران خبر دادند که آنها را به ذخیره آذوقه کشانده است.

کد مطلب 6069682

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      10 3
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      باید یک سیلی به آنها زده شود که توان بلند شدن پیدا نکنند از نیروهای نظامی خود تقاضا می کنیم دل ما را شاد کنند و به حرف های دیپلمات‌ها گوش ندهند
      • زاهدی IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
        4 0
        اسراییل قوم نفرین شده هستند . البته یهودیان ادیان رسمی هستند ولی اسراییل صهیونیسم و کثیف هست
    • داوود GB ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      4 0
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      دیمونا طبق گفته اسراییل اتمی نیست، ایران باید اطراف تاسیسات انجا را موشکباران کند تا اسراییل مجبور به اذعان داشتن سلاحهای اتمی کند
    • حمید IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      0 0
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      دیگه کارتون تمومه ،رژیم کودک کش اسرائیل به خودش اجازه داده سفارت ایران رو بزنه ،حالا از ترس انتقام ایران که صدرصد هست فعلا به فروشگاه ها بروید و غارت کنید و به پناهگاه بروید ،ماشه دست ایران است که با بهترین شکل و زمان مشخص و مهمترین نقطه رو بزنه ،الهم عجل لولیک الفرج
    • امین IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
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      بترسین از این ترس بمیرین

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