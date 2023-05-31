اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو به آمریکا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه، وب‌سایت عبری واللا گزارش داد که «اوفیر آکونیس» وزیر توسعه و علوم رژیم صهیونیستی، به دلیل ترس از واکنش مخالفان طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو، سفر خود به شهر لس‌آنجلس آمریکا را لغو کرد.

وی که قرار بود در کنفرانسی در زمینه توسعه فناوری که توسط کنسولگری رژیم صهیونیستی در لس آنجلس برگزار می‌شود، مشارکت کند اما به دلیل نگرانی از واکنش مخالفان طرح اصلاحات قضایی از حضور در این نشست علمی انصراف داد.

با وجود اینکه این وزیر صهیونیست یک روز قبل از کنفرانس مذکور وارد آمریکا شده بود، تصمیم گرفت با انصراف از مشارکت در آن از مواجه شدن با اعتراضات احتمالی اجتناب ورزد.

آکونیس در سخنانی مخالفان طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو را به تلاش برای ایجاد تنش و انتقال اختلافات از درون اراضی اشغالی به خارج از آن متهم کرده است.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا بر اثر تشدید اعتراضات علیه خود، مجبور به تعلیق سه ماهه طرح اصلاحات قضایی خودش شده است. برخی منابع نیز از تعویق یک‌ساله اجرای این طرح خبر داده بودند، امری که نتانیاهو روز گذشته آن را تکذیب کرده است.