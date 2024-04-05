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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۵

منتظری در راهپیمایی روز قدس؛

مردم غزه باید بدانند که تنها نیستند

مردم غزه باید بدانند که تنها نیستند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حضور همیشه در صحنه ملت ایران برای حمایت از قدس شریف و رهایی آن از چنگال رژیم منحوس صهیونیستی، گفت: مردم غزه باید بدانند که تنها نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس، افزود: ملت ایران برای حمایت از قدس شریف و رهایی آن از چنگال رژیم منحوس صهیونیستی همیشه در صحنه حاضر بوده است.

وی گفت: روز قدس امسال به خاطر اتفاقاتی که در غزه و در منطقه افتاده و ما شاهد آن هستیم که دل هر مسلمانی نسبت به این حوادث و مسائل به درد می‌آید، یک روز استثنایی برای امت اسلام و همه آزادگان جهان است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مردم غزه باید بدانند که تنها نیستند و همه آزادگان مسلمان و غیر مسلمان جهان به ویژه ملت ایران در حمایت و پشتیبانی از آنان در صحنه حضور دارند.

وی یادآور شد: ملت انقلابی ما همیشه محور حمایت از مقاومت بودند و امروز با حضور حماسی خود در حمایت همه جانبه از مردم غزه و مردم فلسطین در صحنه هستند و هر نوع کمک و مساعدتی که نیاز باشد از مردم مظلوم غزه خواهند داشت و در این راه حاضرند حتی جان خود را نیز فدا کنند.

کد مطلب 6070166

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