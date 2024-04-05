به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس، افزود: ملت ایران برای حمایت از قدس شریف و رهایی آن از چنگال رژیم منحوس صهیونیستی همیشه در صحنه حاضر بوده است.

وی گفت: روز قدس امسال به خاطر اتفاقاتی که در غزه و در منطقه افتاده و ما شاهد آن هستیم که دل هر مسلمانی نسبت به این حوادث و مسائل به درد می‌آید، یک روز استثنایی برای امت اسلام و همه آزادگان جهان است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مردم غزه باید بدانند که تنها نیستند و همه آزادگان مسلمان و غیر مسلمان جهان به ویژه ملت ایران در حمایت و پشتیبانی از آنان در صحنه حضور دارند.

وی یادآور شد: ملت انقلابی ما همیشه محور حمایت از مقاومت بودند و امروز با حضور حماسی خود در حمایت همه جانبه از مردم غزه و مردم فلسطین در صحنه هستند و هر نوع کمک و مساعدتی که نیاز باشد از مردم مظلوم غزه خواهند داشت و در این راه حاضرند حتی جان خود را نیز فدا کنند.