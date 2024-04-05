به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیاکبر محرابیان در دیدار با آلبارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه که به ایران سفرکرده است، افزود: روابط سیاسی ایران و ترکیه در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در حوزه روابط اقتصادی نیز ظرفیتهای بسیار بالایی برای توسعه همکاریها میان دو کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین حوزههای اقتصادی که امکان توسعه همکاریها میان ایران و ترکیه در آن وجود دارد، حوزه انرژی بهخصوص انرژی برق است که در دیدار اخیر رئیسجمهور کشورمان با رئیسجمهور ترکیه نیز بر آن تأکید شد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ترکیه اکنون یکی از مصرفکنندگان بزرگ برق در منطقه است و علاوهبر آن از امکان انتقال انرژی به اروپا نیز برخوردار است که این موضوع زمینه برای تبادل انرژی میان دو کشور را به لحاظ اقتصادی بهشدت توجیهپذیر میکند.
محرابیان گفت: یکی از ویژگیهای مهم صنعت برق ایران تفاوت قابلتوجه میان ظرفیت تولید و مصرف در دو فصل زمستان و تابستان است که همین موضوع زمینه را برای تبادل برق با کشور ترکیه بهعنوان یکی از همسایههای راهبردی کشور توجیهپذیر میکند.
وی با ابراز رضایت از مذاکرات صورتگرفته با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ادامه داد: در این دیدار مذاکرات بسیار خوبی پیرامون تبادل برق با کشور ترکیه انجام شد و پیشبینی میکنیم در سریعترین زمان ممکن فرایند عملیاتیکردن این مذاکرات محقق شود.
در ادامه این دیدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز درباره مذاکرات صورتگرفته با وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در حوزه برق و انرژی گفت: هدف اصلی من از این سفر و دیدار با وزیر نیروی ایران پیگیری توافق صورتگرفته میان رؤسای جمهور دو کشور در کشور ترکیه پیرامون ضرورت افزایش ظرفیت تعاملات اقتصادی بهویژه از طریق تبادل برق است.
آلب ارسلان بایراکتار خاطرنشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور رقم ۳۰ میلیارد دلار را بهعنوان هدف مبادلات اقتصادی در نظر گرفتهاند و همانطور که میدانیم یکی از راههای مهم تحقق این هدف توسعه همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی است.
وزیر انرژی ترکیه افزود: اگر چه بر اساس تصور سنتی گاز و نفت مهمترین زمینه برای توسعه همکاریها در حوزه انرژی است، اما با توجه به پیشرفتهای خوب ایران و ترکیه در صنعت برق، امروزه این حوزه نیز از ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش همکاریهای دوجانبه برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه مذاکرات با ایران برای تبادل برق و توسعه همکاریها در این حوزه ادامه خواهد داشت، ادامه داد: علاوه بر موضوع تبادل برق، ترکیه این آمادگی را دارد تا در حوزه انرژیهای تجدید پذیر و بورس انرژی نیز با ایران همکاری کند و ضمن استفاده از توانمندیهای ایران، تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهد.
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