به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، مهدی زارع، مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مدیریت بحران گفت: ارتقای ایمنی تأسیسات و آمادگی در برابر شرایط اضطراری از اولویت‌های اصلی منطقه به شمار می‌رفت و در این زمینه پروژه‌های پرشماری به اجرا درآمده است.

وی افزود: اجرای سیستم اعلام حریق در رستوران و ساختمان تعمیرات تبریز، احداث سپر بتنی میان توربین‌ها و اتاق کنترل تأسیسات تقویت فشار گاز تبریز و احداث جان‌پناه در این تأسیسات از اقدام‌هایی است که با هدف افزایش ایمنی کارکنان و حفاظت از زیرساخت‌های عملیاتی منطقه انجام شده است.

بهره‌گیری از فناوری‌های روز برای افزایش بهره‌وری

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه فناوری و بهبود فرایندها بیان کرد: در بخش تأمین کالا برای ۲۶ هزار اقلام موجود در انبارهای منطقه برچسب‌های QR Code نصب شده که شامل مشخصات کالا، شرح، شماره رمز و شماره پروژه است.

زارع افزود: با استقرار این سامانه، فرایند شمارش و ثبت اطلاعات در انبارگردانی از طریق دستگاه‌های اسکنر PDA انجام می‌شود که افزون‌بر افزایش دقت، سبب صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌های چاپ برچسب‌های شمارش سالانه و مستندات کاغذی شده است.

استقرار مدیریت دانش و توسعه فرایندهای مکانیزه

وی با اشاره به اقدام‌های منطقه در حوزه مدیریت دانش گفت: پروژه پژوهشی «طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش با رویکرد کوچینگ در شرکت انتقال گاز ایران» با مدیریت ستاد و مشارکت منطقه ۸ به‌عنوان یکی از مناطق پایلوت با موفقیت اجرا و خاتمه یافته است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز افزود: در ادامه این مسیر، نرم‌افزار مدیریت دانش در منطقه پیاده‌سازی شده است و اقدام‌های لازم برای انتشار فصلنامه مدیریت دانش منطقه ۸ با هماهنگی ستاد شرکت برای آبان ۱۴۰۵ در حال انجام است.

زارع همچنین از مکانیزه‌شدن بخش عمده‌ای از فرایندهای عملیاتی خبر داد و گفت: بسیاری از فرایندهای حوزه نگهداری و تعمیرات تأسیسات تقویت فشار و اندازه‌گیری، عملیات خطوط لوله، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور مستغلات در سامانه جامع IPCMMS جاری‌سازی و مکانیزه شده است.

ارتقای پاسخ‌گویی و سلامت اداری با سامانه‌های هوشمند

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در منطقه بیان کرد: در ۱۴۰۴ تعداد ۳ هزار و ۲۵۷ استعلام حریم خطوط لوله و در چهار ماه نخست ۱۴۰۵، یک‌هزار و ۲۶ استعلام از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پاسخ داده شده است که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، تسریع پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان و ارتقای سلامت اداری داشته است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار سامانه مدیریت اموال با هدف مکانیزه‌سازی ثبت و جابه‌جایی اموال و استقرار سامانه ورود و خروج اطلاعات همسو با ارتقای امنیت اطلاعات و توسعه سامانه‌های هوشمند از دیگر اقدام‌های انجام‌شده در این حوزه است.

بازنگری فرایندها و کاهش ریسک‌های سازمانی

زارع با اشاره به اقدام‌های اصلاحی انجام‌شده در سازمان گفت: دیدگاه‌ها کارشناسی و پیشنهادهای مؤثری برای بازنگری و بهبود فرایندهای شرکت انتقال گاز ایران در حوزه‌های مختلف از خدمات فنی و مهندسی، تحویل و تحول پروژه‌ها، انشعاب‌گیری خطوط لوله، تأمین کالا، خرید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی، کنترل حریم خطوط لوله و مدیریت انرژی ارائه شده است.

وی افزود: بهره‌گیری از الگوی مهندسی ارزش در ارزیابی پروژه‌ها و پروژه‌ها از پروژه‌های تغییر کلاس خطوط لوله و شناسایی گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع در فرایندهایی نظیر مناقصه‌ها، پیمان‌سپاری، خرید، سیستم‌های اندازه‌گیری گاز، فناوری اطلاعات و منابع انسانی از دیگر اقدام‌های منطقه بوده است. برای کاهش ریسک وقوع فساد و ارتقای سلامت اداری، مجموعه‌ای از اقدام‌های کنترلی و اصلاحی در این حوزه‌ها تعریف و اجرا شده است.

حریم خطوط لوله مهم‌ترین چالش منطقه

زارع در تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی منطقه گفت: از مهم‌ترین مسائل موجود، رعایت‌نکردن حریم ایمنی خطوط انتقال گاز از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط لوله از سوی افراد سودجوست که مدیریت و رفع آن با دشواری‌های قانونی و اجرایی همراه است.