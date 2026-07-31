اربعین و حضور در میدان، دو جلوه مکمل از مکتب سیدالشهدا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: بسیاری از مؤمنان و ارادتمندان سیدالشهدا(ع) توفیق حضور در این مراسم معنوی را داشته‌اند و امسال در کنار حضور زائران در پیاده‌روی اربعین، جمعی از مردم نیز با حضور در میدان و صحنه‌های مختلف، حمایت خود را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن نشان داده‌اند.

وی افزود: حضور در مراسم اربعین و فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی در داخل کشور را باید مکمل یکدیگر دانست و هر دو را در امتداد حرکت و مکتب سیدالشهدا(ع) ارزیابی کرد.

خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم‌های مرتبط با شهدای انقلاب اسلامی، گفت: این حضور نشان داد که میان ملت‌های ایران و عراق علاوه بر اشتراکات دینی و مذهبی، پیوندهای فکری و سیاسی نیز وجود دارد و همین مشترکات زمینه‌ساز همبستگی دو ملت شده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و درگیری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، ابراز کرد: جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر نشان داد که در برابر متجاوزان با جدیت ایستاده و مصمم است پاسخ قاطع و فراموش‌نشدنی به هرگونه تعرض بدهد.

وی با تقدیر از نیروهای مسلح کشور، افزود: هر حمله و اقدام پراکنده‌ای که از سوی آمریکا علیه ایران انجام می‌شود، با پاسخ‌های متقابل و سنگین مواجه شده و این روند نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی است.

خطیب جمعه گلپایگان با اعلام حمایت از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: پاسخ‌های کوبنده به اقدامات آمریکا باید با قدرت ادامه پیدا کند تا هزینه‌های تجاوز برای دشمن افزایش یابد و آنان در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

وی با اشاره به برخی حملات انجام‌شده علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، گفت: این اقدامات نشان داده است که هرگونه تعرض به جمهوری اسلامی ایران با واکنش متناسب و بازدارنده همراه خواهد بود و همین مسئله می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد.

کرامتی تأکید کرد: جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد که آمریکا زمان و چگونگی آغاز یا پایان درگیری‌ها را تعیین کند، بلکه ابتکار عمل باید در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی باشد و دشمن بداند که هر اقدام خصمانه‌ای با پاسخ روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا و دولت این کشور در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنند با اقدامات پراکنده و محدود، این تصور را ایجاد کنند که همچنان در صحنه رویارویی حضور دارند، در حالی که با چالش‌های جدی در عرصه‌های مختلف مواجه هستند.

امام جمعه گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع میانجیگری برخی کشورها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در مقاطع مختلف، برخی کشورها با عنوان میانجی وارد صحنه شده‌اند، اما مسئولان جمهوری اسلامی باید با هوشیاری کامل نسبت به اهداف و انگیزه‌های پشت پرده این تحرکات توجه داشته باشند.

وی با اشاره به موضوع تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات گذشته، اظهار کرد: بر اساس مواضع اعلام‌شده از سوی طرفین، ساختار تفاهم‌نامه‌های پیشین از بین رفته و دیگر مبنایی برای بازگشت به آن‌ها وجود ندارد.

کرامتی تصریح کرد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، تحقق شروط و مطالبات اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی است و نباید اجازه داده شود مسائل گذشته با عناوین جدید دوباره مطرح شود.