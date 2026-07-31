آمادگی گسترده صنعت آب و فاضلاب برای اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین پایدار آب و خدمات فاضلاب در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، اجرایی و عملیاتی خود از سال ۱۳۹۱ تاکنون اقدامات گستردهای را برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در مرزهای اربعینی انجام داده است.
وی افزود: در بازه زمانی ۲۰ روزه اول ماه صفر، خدماترسانی به زائران با تکیه بر زیرساختهای ایجاد شده در ۷ مرز اربعینی انجام شده است؛ بهگونهای که طی سالهای گذشته ۵۱ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، ۲۲۸ کیلومتر خطوط انتقال آب و مخازنی با ظرفیت ۱۰ هزار و ۵۷۰ مترمکعب احداث شده و ظرفیت تولید آب نیز به ۷۷۵ لیتر بر ثانیه رسیده است.
امینی با اشاره به تداوم روند توسعه زیرساختها در سال ۱۴۰۵ گفت: برای ارتقای سطح خدماترسانی در مرزهای اربعینی، امسال نیز پروژههایی شامل افزایش ظرفیت تولید آب به میزان ۱۶۰ لیتر بر ثانیه، احداث ۹ کیلومتر خطوط جمعآوری فاضلاب، اجرای ۴۱ کیلومتر خطوط انتقال آب و احداث ۳۰۰۰ مترمکعب مخزن اجرا شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: علاوه بر توسعه زیرساختها، پشتیبانی فنی و عملیاتی گستردهای برای مدیریت شرایط اضطراری و ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرزهای داخلی و شهرهای عتبات عالیات پیشبینی شده است.
وی گفت: در بخش عملیات میدانی ۱۲ تیم رفع حوادث آب، ۸ تیم رفع حوادث فاضلاب، ۶۵ دستگاه تانکر سیار آبرسان، ۱۱ دستگاه دیزل ژنراتور، ۳۲ دستگاه خودرو عملیاتی، ۸ دستگاه جرثقیل و ۸ دستگاه واترجت در ایام اربعین در حالت آمادهباش و خدمترسانی قرار دارند.
امینی با اشاره به برنامه عملیاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا اظهار کرد: در این شهرها اقدامات گستردهای برای ارتقای خدمات آب و فاضلاب زائران پیشبینی شده که شامل آمادهسازی،احداث و تجهیز ۸۹۰ حمام، ایجاد ۱۸۳ فقره انشعاب آب، ۱۴۹ فقره انشعاب فاضلاب، شستوشوی ۲۶ هزار و ۷۰۰ متر شبکه فاضلاب و اجرای عملیات گسترده پایش کیفی آب است.
وی افزود: برای تضمین سلامت آب مصرفی زائران، ۶۸ کارشناس آزمایشگاه در قالب تیمهای تخصصی فعالیت میکنند و بیش از ۳۵۰۰ آزمایش فیزیکی و شیمیایی آب، ۱۰ هزار مورد کلرسنجی، راهاندازی ۵ سامانه آنلاین کارسنجی و استقرار ۱۰ آزمایشگاه سیار پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای صنعت آب و فاضلاب کشور برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و تأمین آب پایدار و بهداشتی زائران در ایران و عتبات عالیات بسیج شده است.
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