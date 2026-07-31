به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اربعین حسینی را یکی از بزرگ‌ترین شعائر الهی دانست و اظهار کرد: تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای دل‌هاست و اربعین سیدالشهدا(ع) امروز به پرچمدار زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و پیام حق‌طلبی تبدیل شده است.



وی با بیان اینکه اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، افزود: این حرکت عظیم دارای ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای است و پیام نهضت عاشورا را به سراسر جهان منتقل می‌کند.



امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به روایت امام حسن عسکری(ع) درباره نشانه‌های مؤمن، گفت: زیارت اربعین یکی از شاخص‌های اهل ایمان است و محبت به اهل‌بیت(ع) نباید تنها در حد احساس قلبی باقی بماند، بلکه باید در عمل و رفتار انسان جلوه پیدا کند.



سلیمی تأکید کرد: حضور عاشقانه میلیون‌ها زائر در مسیر کربلا نشان می‌دهد محبت به امام حسین(ع) به یک حرکت بزرگ تمدنی تبدیل شده و بهترین رسانه برای معرفی حقیقت عاشورا و مقابله با تحریف‌ها و تبلیغات دشمنان است.



وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمنان علیه اسلام و جبهه مقاومت، اظهار کرد: استکبار جهانی با استفاده از ابزارهای مختلف به دنبال ایجاد ناامیدی، اختلاف و تحریف حقایق است، اما راهپیمایی عظیم اربعین، پیام استقامت، مقاومت و وحدت امت اسلامی را به دنیا مخابره می‌کند.



امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف در مسیر کربلا، نمایش وحدت مسلمانان و قدرت جبهه مقاومت است و دشمنان به خوبی می‌دانند که اربعین، زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی خواهد بود.



وی با تأکید بر ضرورت بصیرت زائران اربعین، گفت: زائران باید علاوه بر بهره‌مندی معنوی، با شناخت جبهه حق و باطل، پیام قیام امام حسین(ع) را به دیگران منتقل کنند و اجازه ندهند اهداف اصلی این حرکت عظیم تحت تأثیر حاشیه‌ها قرار گیرد.



سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم سرپل‌ذهاب در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: مردم این شهرستان تنها میزبان زائران نیستند، بلکه با خدمت صادقانه به مهمانان حضرت اباعبدالله(ع)، در ترویج فرهنگ اربعین و تقویت پیوند میان ملت‌های ایران و عراق نقش‌آفرینی می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) یک فرصت الهی و وظیفه‌ای ارزشمند است که باید با معرفت، اخلاص و رعایت نظم و اخلاق انجام شود تا پیام انسان‌ساز اربعین، یعنی غیرت، مقاومت، بصیرت و ایثار، به بهترین شکل به جهانیان منتقل شود.