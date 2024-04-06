به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت افزود: پیش بینی پلیس در خصوص خلوتی معابر در ایام نوروز و افزایش سرعت‌ها و احتمال بروز تصادفات توسط برخی رانندگان درست بود.

وی بیان داشت: رتبه اول علل تصادفات در طرح نوروزی که از ۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین در شهر تهران آغاز شده بود عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز از سرعت‌های مجاز بوده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: این خلوتی معابر دقیقاً باعث وسوسه رانندگان به افزایش سرعت‌ها و سبقت در معابر خلوت می‌گردید و دقیقاً برنامه‌ریزی های پلیس نیز بر همین اساس و برخورد با تخلفات حادثه ساز در نوروز ۱۴۰۳ انجام شده بود.