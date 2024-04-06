هشدار نسبت به کلاهبرداری در پوشش پرداخت فطریه و کفاره

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری از هر فرصتی برای سو استفاده و کلاهبرداری از مردم بهره می‌برند و گرچه پلیس فتا نیز به صورت مستمر با آنان برخورد کرده و عرصه را برای اقدامات مجرمانه این افراد ناامن کرده است، اما آگاهی مردم نیز عامل مهمی در ناکام گذاشتن این افراد است.

این مقام انتظامی با اشاره به نزدیکی ایام عید سعید فطر اظهار داشت: در هر مناسبتی این نگرانی وجود دارد که افراد سودجو و فرصت طلب در بستر فضای مجازی فعالیت خود را افزایش دهند و با عناوین مختلفی در پوشش پرداخت فطریه، کفاره و … از شهروندان سوءاستفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان به هیچ عنوان جهت پرداخت فطریه و کفاره به افراد ناشناس اعتماد نکنند و این امورات را از طریق راه‌های شناخته شده و معتبر انجام دهند افزود: ممکن است افراد سودجو با طراحی سایت‌های جعلی کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و به بهانه پرداخت فطریه، کفاره و … اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی و خالی کردن حساب بانکی آنان کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: در نوعی دیگر از کلاهبرداری ممکن است با ارسال لینک‌های آلوده به اطلاعات شخصی و محرمانه تلفن همراه، رایانه و… دسترسی پیدا کنند از این رو توصیه می‌شود که از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس که ممکن است به بهانه فطریه، تبریک عید و… باشد جدا خودداری شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه شهروندان از پرداخت نذورات در سایت‌های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد در فضای مجازی خودداری کنند افزود: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.