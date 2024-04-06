افزایش ۴۰ درصدی تولید برق در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس توانستند ۱۸۱ میلیون و ۴۷۴ هزار کیلوواتساعت برق تولید کنند که نسبت به تولید سال گذشته به میزان ۴۰ درصد افزایش تولید داشته است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره بهاین نکته که بازدید و تعمیرات واحدهای گازی این نیروگاه با تولید انرژی همزمان درحال انجام است افزود: نیروگاه بندرعباس با اتکا بهتوان متخصصان پرتلاش و جهادگر، توانسته است از بخش دیگر ظرفیت خود به صورت مطلوب برای تولید انرژی استفاده کند.
محمودی خاطرنشان کرد: پایش دقیق و مداوم واحدهای تولید انرژی و حفظ و تقویت سطح آمادگی این واحدها یکی از مهمترین برنامههای نیروگاه برای پیک تابستان پیش رو است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با توجه به اینکه واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس دارای عمر بالایی هستند، چنین رشد تولید برق چشمگیری یک رکورد محسوب میشود.
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