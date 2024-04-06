مهلت جشنواره شعر فارسی رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدجواد شرافت دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی شعر فارسی رضوی از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۵ فروردین خبر داد.

وی افزود: سال گذشته در بخش شعر کلاسیک و شعر نو آثار بسیار خوبی دریافت شد اما در بخش ترانه متاسفانه توفیق آنچنانی یافت نشد. در همین راستا اولین نشست تخصصی برگزار شده با موضوع ترانه‌های رضوی، ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها در قم با حضور علاقه‌مندان و سخنان عبدالجبار کاکایی همراه شد.

دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی شعر فارسی رضوی افزود: امسال با توجه به درخواست شاعران در بخش شعر فارسی مهلت ارسال آثار تا ۲۵ فروردین تمدید شده است. سال گذشته در یکی از حسینیه‌های قدیمی کرمان محفل شعر خوانی با حضور مردم برگزار شد که استقبال خوب از آن مراسم تلنگری برای اجرای چنین برنامه‌هایی شد. از همین رو امسال در ۶ شهر مشهد، قم، شیراز، رشت، کرمان و تهران محافلی مردمی با همکاری هیات‌های مذهبی شهر اتفاق خواهد افتاد.

شرافت در پایان گفت: سعی شده از برگزاری محافل شعرخوانی به شکل تخصصی فاصله گرفته شود تا در دهه کرامت این‌اتفاق را در مجامع مردمی رقم بزنیم.