خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بعد از شکست‌های ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی مقابل مقاومت فلسطین عصر روز دوشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ شاهد حمله های جنگنده های این رژیم به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق بودیم که در پی این جنایت ۱۳ نفر از جمله سردار محمدرضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه به شهادت رسید.

اگر چه رژیم صهیونیستی در ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در منطقه ید طولایی دارد اما سوال این است هدف اصلی این رژیم از حمله به اماکن دیپلماتیکی ایران چیست؟

خبرنگار مهر، با هدف بررسی زوایای حمله اسراییل از بعد حقوقی و سیاسی گفت و گویی را با دکتر یشیم دمیر کارشناس روابط بین الملل انجام داده است. مشروح این گفت و گو از نظر می گذرد:

حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه را از نظر حقوق بین‌الملل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بر اثر حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، ۸ نفر از جمله فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. اسراییل در حمله ماه دسامبر به سوریه، سردار سیدرضی موسوی، یکی از فرماندهان سپاه را نیز ترور کرده بود. حمله های هوایی اسراییل از ماه اکتبر افزایش یافته است. همچنین قابل ذکر است که آخرین حمله پس از سفر اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس به ایران در ۲۶ مارس صورت گرفت. هدف قرار دادن یک مرکز دیپلماتیک ایران برای اولین بار با هدف ترور فرماندهان عالی‎رتبه این کشور مشکل مهمی ایجاد می کند. مواد کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک نشان می دهد که مراکز دیپلماتیک و کنسولی غیرقابل تعرض هستند.

این حمله نقض اصل اساسی مصونیت مراکز دیپلماتیک و کنسولی مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد روابط کنسولی است که به یک بحران بزرگ بین ایران و اسراییل منجر خواهد شد.

درخواست ایران از شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری جلسه اضطراری امری مهم است. شورای امنیت سازمان ملل باید برای جلوگیری از نقض قوانین بین المللی توسط اسراییل و جلوگیری از تنش در منطقه مداخله کند.

برخی کارشناسان، اقدام خصمانه اخیر اسراییل را ناشی از شکست‌های این رژیم در جنگ غزه می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟

اسراییل از ۷ اکتبر به دلیل جنگ غزه تحت فشار افکار عمومی خود و جامعه بین المللی بوده است. به همین دلیل برای کاهش بخشی از این فشارها، می‌خواهد توجهات را با حمله به ایران به سمت دیگری منحرف کند.

گفته می شود سردار محمدرضا زاهدی که در این حمله مورد سوء قصد قرار گرفت مدت ‎هاست که تحت تعقیب اسراییل بود. او که نقش کلیدی در فعالیت های ایران در سوریه و لبنان داشت. ترور سردار زاهدی که همچون قاسم سلیمانی فرمانده مهمی بود به معنای هدف گرفتن فرماندهان تأثیرگذار سپاه پاسداران در سوریه و لبنان است. به طور خلاصه می توان گفت که اسراییل قصد دارد به تأثیرگذاری ایران در سوریه و لبنان ضربه وارد کند.