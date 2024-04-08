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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در آران و بیدگل

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در آران و بیدگل

اصفهان-سوال مسابقه ۲۸ طرح «زندگی با آیه‌ها» ویژه شهرستان آران و بیدگل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال مسابقه زندگی با آیه‌ها / ‬ روز بیست و هشتم


اعتقاد اگر به دنبالش..... باشد، ترس از مرگ معنا نخواهد داشت.

۱. عمل
۲. ترس
۳. خشوع

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (سه شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.

کد مطلب 6073108

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