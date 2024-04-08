به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال مسابقه زندگی با آیه‌ها / ‬ روز بیست و هشتم



اعتقاد اگر به دنبالش..... باشد، ترس از مرگ معنا نخواهد داشت.

۱. عمل

۲. ترس

۳. خشوع

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (سه شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.