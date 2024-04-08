پیشرفت در بهبودی مصدومیت سردار/ آزمون به زودی در تمرینات رم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه رم که در دیدار رفت برابر ترکمنستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ دچار مصدومیت شده بود، روند درمان را به خوبی پشت سر گذاشته و مدیران رم امیدوارند تا از مهاجم خود در هفته‌های پایانی سری آ ایتالیا بهره ببرند.

سایت «romapress» در این خصوص نوشت: آزمون در تلاش است تا هر چه سریع‌تر در اختیار کادر فنی رم قرار گیرد. این بازیکن تاکنون تمرینات فیزیوتراپی و شخصی را پشت سر گذاشته و همین موضوع باعث تسریع در بهبودی مصدومیت او شده است. اگر همین روند مثبت بهبودی سردار ادامه دار باشد او می‌تواند به زودی تیم رم را در مسابقات همراهی کند.

لازم به ذکر است که رم با ۳۱ بازی و ۵۵ امتیاز در رده پنجم جدول سری آ قرار دارد و در رقابت با تیم بولونیا برای رسیدن به مکان چهارم است. اختلاف این دو تیم ۳ امتیاز است و دیدارهای باقی مانده تا پایان رقابت‌ها بسیار مهم و حساس برای هر دو تیم خواهد بود. رم در هفته سی و دوم سری آ روز یکشنبه ۲۶ فروردین میهمان اودینزه خواهد بود و باید دید آزمون به این بازی خواهد رسید یا خیر.