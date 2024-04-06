به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال «رم» و «لاتزیو» در هفته سی و یکم «سری آ» ایتالیا امروز شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت تا شهرآورد بزرگ رم موسوم به «دربی دلا کاپیتاله» را برگزار کنند. در این دیدار تیم رم در ورزشگاه «المپیکو» از حریف خود میزبانی خواهد کرد.

سردار آزمون لژیونر ایرانی تیم رم که در دیدار رفت مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ترکمنستان از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده بود در این دیدار هم نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

جالوروسی با ۵۲ امتیاز در رتبه پنجم و لاتزیو با ۴۶ امتیاز در رتبه هفتم قرار دارد. «ده روسی» و «تودور» برای اولین بار به عنوان سرمربی در دربی دلاکاپیتاله حاضر می‌شوند.

این دو تیم آخرین بار در مرحله یک چهارم نهایی «کوپا ایتالیا» به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر لاتزیو به پایان رسید. در این دیدار «ژوزه مورینیو» هدایت رم را برعهده داشت. سردار آزمون در این مسابقه در دقیقه ۵۸ وارد زمین شد اما در دقیقه ۱۰+۹۰ به دلیل دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.

در ۳۹ تقابل اخیر دو تیم در همه رقابت‌ها، فقط ۳ بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافته است که این آمار می‌تواند نویدبخش یک دیدار جذاب بین دو تیم باشد.

این دربی، بازی شماره ۱۹۹ دو تیم در همه رقابت‌ها است که ۷۳ برد برای رم، ۶۷ تساوی و ۵۸ برد برای لاتزیو به دست آمده است.

رم در دیدارهای خانگی آمار بسیار موفقی از خود به نمایش گذاشته است و در ۲۵ دربی اخیر سری آ که میزبان بوده فقط ۳ بار شکست خورده است و در ۱۴ مسابقه موفق به کسب ۳ امتیاز شده است.

اما تیم فوتبال رم در ۴ دربی اخیر موفق به گلزنی نشده و این تیم این بار با هدایت «ده روسی» امیدوار است طلسم گل نزدن برابر لاتزیو را بشکند.