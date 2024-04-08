قاتل استان گلستان در دام پلیس سمنان گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه بنا به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی شب گذشته جوان ۲۰ ساله توسط فردی ۱۹ ساله در استان گلستان به قتل رسید، ابراز داشت: با توجه به متواری بودن قاتل طرح مهار توسط نیروی انتظامی به اجرا درآمد.

وی ضمن بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی آبخوری شهر سمنان با پایش خودروهای عبوری متوجه پراید با سه سرنشین شدند، افزود: با توجه به جراحت پا یکی از این افراد و بررسی دقیق هویت قاتل فراری فاش شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه با محرز شدن هویت قاتل فراری این فرد دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت، ابراز داشت: این جوان در بازجویی به انجام قتل اعتراف کرد.

میر احمدی در ادامه تصریح کرد: قاتل در بازجویی‌های فنی پلیس علت ارتکاب این عمل را وجود اختلاف شخصی با مقتول اعلام کرده است.

وی افزود: نداشتن کنترل بر هیجانات، وجود خشم و کاهش تاب‌آوری متأسفانه باعث داغدار شدن و گرفتاری دو خانواده شده است لذا باید والدین آموزش‌های پیشگیرانه را برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ به کار گیرند.