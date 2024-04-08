یادواره شهدای«مهرانشهر» در شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و با حضور علیرضا فاتحی نژاد فرماندار شهریار، سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرهنگ حمزه علی نادری معاون امور مناطق و شهرستان‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سرهنگ الهیاری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهریار، جمعی از مسئولین و خانواده معظم شهدا و مردم شهید پرور شهریار سی امین یادواره شهدای «مهرانشهر» با محوریت سردار شهید «روح الله خزایی» در مسجد جامع شهریار برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این یادواره سردار ادیبی مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به سخنرانی پرداخت و هم رزمان شهید «روح الله خزایی» به بازگو کردن خاطراتی از ایشان پرداختند و با مادر شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کردند.

شایان ذکر است که شهید «روح الله خزایی» در سال ۱۳۶۵ و در سن ۲۰ سالگی در عملیات کربلایی پنج در شلمچه به مقام شامخ شهادت نائل آمد.