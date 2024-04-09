ما به جشن هایی مثل محفل امام حسنی ها نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر بعد از سال‌ها، سرانجام یکی از بزرگ‌ترین محافل قرآنی در سطح کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. برگزاری محفل امام حسنی‌ها به برکت فرمایش رهبر انقلاب بود که چندی پیش در محفل انس با قرآن کریم فرمودند «ای‌کاش محفل‌های قرآنی تقویت شود و ای‌کاش هر مسجدی یک محفل قرآن داشت.»

پیرو فرمایش ایشان برنامه باشکوه محفل قرآنی امام حسنی‌ها تدارک دیده شد. پیش از این نیز شاهد رشد تلاوت قرآن و حلقات و برنامه‌های قرآنی در کشور بوده‌ایم. چنانچه در ماه رمضان ۱۴۰۱ برنامه قرآنی محفل کلید خورد و به دلیل استقبال زیاد مخاطبان این برنامه در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ تداوم یافت و به بهترین و پرمخاطب ترین برنامه مناسبتی رسانه ملی تبدیل شد.

این برنامه با عبور از ساختارهای خشک و رسمی باعث شده تا مخاطبان ضمن بهره از تلاوت کارشناسان و شرکت کنندگان، خاطرات و روایاتی شنیدنی از آنها را دریافت کرده و با محوریت قرآن کریم، به مضامین معنوی و الهی بپردازند. این محافل و برنامه‌های قرآنی از کارکردهای اجتماعی دیگری بهره‌مند هستند که در ادامه در گفت‌وگو با «دکتر طاهره همیز» مشاور خانواده، کارشناس تربیتی، استاد حوزه و دانشگاه به آنها پرداختیم.

جای خالی جشن امام حسنی‌ها (ع)

همیز با اشاره به اهمیت برگزاری محفل قرآنی امام حسنی‌ها گفت: ما ایرانی‌ها از ابتدای ظهور اسلام به اهل‌بیت (ع) توجه خاصی داشتیم؛ مثلاً «محمد» نام پیامبر اسلام (ص) فراوان‌ترین و پرطرفدارترین اسم در جهان است یا مردم ایران اعیادی مثل ولادت حضرت علی (ع)، اعیاد نیمه شعبان، تولد حضرت زهرا (س) و.. را بسیار باشکوه برگزار می‌کنند؛ اما حقیقتاً تاکنون برای امام حسن (ع) جشن بزرگی برپا نشده بود و با برگزاری محفل امام حسنی‌ها این اتفاق بزرگ رقم خورد.

وی تأکید کرد: امام حسن (ع) به طور دائم در مدینه سفره پهن می‌کردند و تمام مسافرانی که به مدینه مراجعه می‌کردند تا مادامی که در مدینه کار داشتند صبح و شام و ناهار در خدمت حضرت بودند و از پذیرایی ایشان بهره‌مند می‌شدند؛ به همین جهت حضرت جلوه محبت بسیار زیادی در بین مردم مدینه داشت؛ لذا در ایران شایسته و بایسته بود که تولد ایشان را در شأن خودشان بگیریم.

همیز تکثیر شادی برای اهل‌بیت (ع) را لازم دانست و افزود: جشن بزرگی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد کار بسیار زیبایی بود و ما باید شادی در این سطح را تکثیر کنیم. البته برنامه‌های خوبی از تولد حضرت معصومه (س) تا تولد امام رضا (ع) به‌عنوان دهه کرامت، جشن غدیر، نیمه شعبان و… تدارک دیده می‌شود؛ اما ما به این جشن‌ها به مناسبت‌های مختلف مذهبی نیاز داریم. ان‌شالله این کار با برنامه‌ریزی دقیق‌تر اجرا شود و حتی آسیب‌شناسی شود تا اگر نواقصی بوده برطرف شود.

این کارشناس تربیتی با بیان اینکه برگزاری چنین گردهمایی و جشن‌هایی در خاطره کودکان و نوجوانان ثبت می‌شود، گفت: قطعاً جشن باشکوه ورزشگاه آزادی در ذهن نوجوانان ما ثبت می‌شود و این کار بسیار زیبایی است که ما بتوانیم جوان‌هایمان را با جشن‌های حقیقی در اسلام آشنا کنیم.

برنامه محفل مرزها را شکست

وی در ادامه گفت: ما سال‌هاست معتقد هستیم که سنی و شیعه یکی هستند؛ مثلاً امام خمینی جزو مراجعی بودند که از اول انقلاب اهل‌سنت را برادران دینی ما می‌دانستند و می‌گفتند شما وقتی به مکه می‌روید پشت امام‌جماعت‌های سنی نماز بخوانید و نمازتان مقبول است. آیت‌الله سیستانی نظرشان بر این است که به اهل‌سنت نگویید برادر بلکه بگویید آنها جان ما هستند. ما با اهل‌سنت مشترکات زیادی داریم؛ خدای مشترک، پیغمبر مشترک، کعبه مشترک و قرآن مشترک. اگر دقت کنید فرقه‌های حنفی، شافعی و حنبلی در زمان امام صادق (ع) ظهور کردند. در زمان پیغمبر (ص) ما چنین اختلافاتی نداشتیم؛ بنابراین در برنامه محفل کار بسیار زیبایی که شده این است که قاری قرآن اهل‌سنت در سوریه، قاری قرآن از عراق و قاریان قرآن از ایران در کنار هم قرار گرفتند تا مردم بفهمند هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد.

این استاد حوزه گفت: برنامه محفل نشان داد که باید قرآن را در اصل زندگی‌مان وارد کنیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال‌هاست این تذکر را می‌دهند که روش و سبک زندگی را از درون قرآن اتخاذ کنید. برنامه محفل نمی از یمی از جملات حضرت آقا است که توانسته قرآن را به زندگی مردم وارد کند، تا این‌طور نباشد که قرآن را تنها سر سفره هفت‌سین، سفره عقد یا بالای سر مردگانمان قرائت کنیم.

وی تأکید کرد: قرآن کلام خدای حی القیوم است و در تمام لحظات زندگی ما باید جاری و ساری باشد و خود قرآن هم ادعا می‌کند که" لَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ؛ هر تر و خشکی که می‌بینید در درون قرآن است" پس ما باید از قرآن بهره حقیقی ببریم و وقتی که مجری حقیقی قرآن وجود مقدس امام‌زمان (ع) می‌خواهند بر نظام هستی و کل کره زمین حکومت کنند مردم باید بفهمند که قرآن قابل‌اجرا است؛ چون آنهایی که نمی‌توانند، نخواندند، خبر ندارند و بلد نیستند اجرا کنند همیشه منکر هستند؛ ولی با برنامه محفل کم‌کم افکار عمومی به این سمت حرکت می‌کند که قرآن می‌تواند در درون زندگی جاری و ساری باشد. محفل یک تقاضای ذاتی جامعه ماست که ان‌شاالله باید توسعه پیدا کند.

مردم خواهان دین و قرآن هستند

همیز معتقد است درحالی‌که دشمنان اسلام در بخشی از جنگ ترکیبی القا می‌کنند که مردم از اعتقادات خود دست کشیده‌اند، استقبال مردم از برنامه‌ها و مراسم‌های قرآنی نقشه شوم دشمنان را برملا می‌کند. وی گفت: «برنامه‌های تلویزیونی که اکنون طرفدارهای بسیار زیادی پیدا کرده مثل محفل، زندگی پس از زندگی، پاورقی و برنامه‌های ازاین‌قبیل نشان‌دهنده‌ این است که مردم خواهان مذهب هستند و اگر تاکنون صبورانه سکوت کرده‌اند به‌خاطر حفظ وحدت بوده است؛ چراکه مقام معظم رهبری سفارش می‌کنند که سعی کنید از کارهای اختلاف‌انگیز پرهیز کنید.

وی با بیان اینکه مردم همچنان پای اعتقاداتشان ایستاده داده‌اند، گفت: متأسفانه قانون حجاب به‌طورجدی در جامعه ما اجرا نمی‌شود و این مسئله اگرچه مورد اعتراض مذهبی‌ها است؛ اما این وضعیت هیچ تأثیر منفی بر روی قشر مذهبی نداشته است.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: اصلاً و ابداً مردم از دینشان برنگشتند و هراسی از شادی ندارند؛ بلکه آنها تنها تمایلی به شرکت در برخی رفتارهای آلوده ندارند؛ لذا اگر ما بتوانیم شادی‌های حلال طراحی کنیم، قطعاً شاهد استقبال بی‌نظیر مردم خواهیم بود؛ چنانچه در برنامه جشن امام حسنی‌ها در ورزشگاه آزادی شاهد چنین استقبالی بودیم، اما بایستی چنین برنامه‌هایی را مرتب توسعه دهیم.