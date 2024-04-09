بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در پی کسب نتایج اخیر و اتفاقات شب گذشته در بازی با صنعت نفت بیانیه‌ای صادر کرد:

هواداران عزیز سپاهان

شب گذشته همگان شاهد بودند که چگونه داور مسابقه که در تست‌های آمادگی جسمانی داوران، مردود شده بود، با دو اشتباه فاحش، نتیجه مسابقه را تغییر داد. حساب اشتباهات داوری در این فصل علیه سپاهان از دستمان در رفته و پس از اشتباهات سریالی در ۵ مسابقه که قبلاً منتشر شده بود، امیدوار بودیم مسئولان مربوطه از بازی سپاهان و تراکتور، رویه چینش و نظارت بر داوران را اصلاح کرده باشند. اما متأسفانه بازهم شاهدیم که مسابقات سپاهان آزمایشگاه داوران کم تجربه و مردود شده است. امیدواریم مسئولان، حداقل در مسابقات پیش رو، فرصتی عادلانه برای تیم‌های مدعی تصاحب صدر جدول در نظر بگیرند تا در پایان فصل قهرمانی برای تیمی که آن را به دست آورده شیرین باشد نه اینکه اشتباهات داوری، رده‌بندی جدول لیگ برتر را مشخص نماید.

البته اعتراض به داوری به معنای چشم بستن بر اشکالات فنی موجود در تیم نیست و همه هواداران انتظار دارند علیرغم تمام مشکلات خارج از زمین که از ابتدای فصل برای سپاهان پیش آمد، کادر فنی و بازیکنان با همان همت ابتدای فصل، نسبت به تحقق اهداف بزرگ سپاهان اهتمام داشته باشند؛ مسئله‌ای که در هفته‌های اخیر آن چنان که باید و شاید محقق نشده است. به همین خاطر و بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه سپاهان، ۲۰ درصد از قرارداد کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال کسر خواهد شد. انتظار می‌رود اعضای تیم فوتبال با همت و تلاش مضاعف عملکرد خود را در مسابقات پیش رو جبران کرده و رضایت هواداران و مجموعه باشگاه را کسب نمایند.

در پایان امیدواریم هر فردی که در سپاهان فعالیت می‌کند، متوجه عظمت، اصالت و محبوبیت آن باشد و با همت، تمرکز و غیرت خود، زمینه اعتلای نام بزرگ سپاهان را فراهم آورد.