خبر تلخ برای سپاهان/ دانشگر فصل را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و صنعت نفت آبادان روز گذشته دوشنبه ۲۰ فروردین در هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه دو بر یک به سود نفت به پایان رسید.

محمد دانشگر مدافع تیم سپاهان در این بازی و در دقیقه ۲۹ پس از برخورد با یوسف کی شمس به شدت از ناحیه کتف با مصدومیت رو به رو شد و نتوانست بازی را ادامه دهد و پس از آن بلافاصله راهی بیمارستان شد.

پس از انجام آزمایشات لازم و MRI مشخص شد که این بازیکن حداقل به مدت ۸ هفته نمی‌تواند تیم خود را همراهی کند و این بدان معناست که فصل برای دانشگر به پایان رسید و او در ۸ دیدار باقی مانده تیمش تا پایان فصل نمی‌تواند به میدان برود.

سپاهان پیش از این با مصدومیت طولانی مدت آریا یوسفی در سمت چپ خط دفاعی نیز رو به رو شده بود.