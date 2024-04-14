جریمه ۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک در خرم آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لطفی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: پرونده قاچاق پوشاک به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۵۸ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

لطفی گفت: شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه کمتر از ارزش کالای کشف شده است، ۹ میلیارد ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متهم را در مجموع به پرداخت ۶۷ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند