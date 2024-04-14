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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

لطفی خبر داد؛

جریمه ۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک در خرم آباد

جریمه ۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک در خرم آباد

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه شدن ۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لطفی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: پرونده قاچاق پوشاک به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۵۸ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

لطفی گفت: شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه کمتر از ارزش کالای کشف شده است، ۹ میلیارد ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متهم را در مجموع به پرداخت ۶۷ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند

کد مطلب 6077471

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