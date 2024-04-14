رییس جمهور طی پیامی درگذشت پدرشهیدان خرسندیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیتالله سید ابراهیم رئیسی آمده است: درگذشت مرحوم حاج امراله خرسندیان، پدر بزرگوار شهیدان والامقام، اللهکرم، اللهکس و محمد خرسندیان و جانبازان سرافراز مهدی و اللهرحم خرسندیان، موجب تأثر خاطر شد.
این پدر فداکار که با ایمان راسخ به آموزههای اسلامی و ارزشهای متعالی انقلاب، همه سرمایههای ارزشمند زندگی خود را برای عزت و اقتدار میهن اسلامی روانه میدان ایثار و شهادت کرد، بیشک شأنی رفیع در پیشگاه الهی خواهد داشت.
اینجانب مصیبت وارده را به مردم شریف استان کهگیلویه و بویر احمد و خانواده مکرم این فقید سعید تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.
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