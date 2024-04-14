رییس جمهور طی پیامی درگذشت پدرشهیدان خرسندیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی آمده است: درگذشت مرحوم حاج امراله خرسندیان، پدر بزرگوار شهیدان والامقام، الله‌کرم، الله‌کس و محمد خرسندیان و جانبازان سرافراز مهدی و الله‌رحم خرسندیان، موجب تأثر خاطر شد.

این پدر فداکار که با ایمان راسخ به آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های متعالی انقلاب، همه سرمایه‌های ارزشمند زندگی خود را برای عزت و اقتدار میهن اسلامی روانه میدان ایثار و شهادت کرد، بی‌شک شأنی رفیع در پیشگاه الهی خواهد داشت.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شریف استان کهگیلویه و بویر احمد و خانواده مکرم این فقید سعید تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.