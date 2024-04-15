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۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۸

معاون پژوهشی وزارت علوم:

سهمیه امریه سربازی دانشجویان پسادکتری تخصیص یافت

سهمیه امریه سربازی دانشجویان پسادکتری تخصیص یافت

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در زمینه سهمیه امریه سربازی باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که فرمودند سالانه ۵۰۰ سهمیه امریه به دانشجویان پسادکتری اختصاص دهیم.

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم آیین نامه نحوه به‌کارگیری محققان پسا دکتری را ابلاغ کرده است، گفت: در حال پیگیری اجرای این آیین نامه هستیم.

وی با اشاره به وجود چهار نوع دوره پسادکتری گفت: یک مدل از دوره پسادکتری انجام تحقیقات بنیادی، یک مدل آن ورود به قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه، یک مدل آن هم گذراندن دوره های پسادکتری در شرکت های دانش بنیان و یک مدل آن نیز گذراندن دوره پسادکتری در صنایع بزرگ است.

تدوین آیین نامه اجرایی امریه سربازی دانشجویان پسادکتری

صالحی درباره سهمیه امریه سربازی خاطرنشان کرد: در زمینه سهمیه امریه سربازی باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که فرمودند سالانه ۵۰۰ سهمیه امریه به دانشجویان پسادکتری اختصاص دهیم. این سهمیه اکنون اختصاص پیدا کرده و آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت و ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده است و به زودی بعد از تایید ستادکل نیروهای مسلح اجرایی می‌شود.

کد مطلب 6077974

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