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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۰۳

هیجان و فروش حقیقی‌ها در بورس/خرید حقوقی به۱۸۰۰ میلیاردتومان رسید

هیجان و فروش حقیقی‌ها در بورس/خرید حقوقی به۱۸۰۰ میلیاردتومان رسید

حقیقی های بازار سرمایه در دو روز گذشته با هیجان زیاد ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهام فروختند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و دیروز هیجان فروش در حقیقی‌ها افزایش یافته و حقوقی‌ها از بازار حمایت کردند.

در معاملات روز گذشته بازار سرمایه به علت بلاتکلیفی پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی دچار ریزش شده و امروز هم بازار سرمایه در واکنش به حمله شب گذشته علیه رژیم صهیونیستی وضعیت ریزشی داشت، اما تفاوت امروز با معاملات روز گذشته متعادل شدن برخی از صندوق‌های اهرمی بود.

فعالان بازار سرمایه از عمق حمله اطلاعی یافته و پیش بینی می‌شود بازار بعد از مدت کوتاهی به تعادل رسیده و سپس صعودی شود.

ارزش معاملات خرد بورس دیروز به ۳,۱۲۵ میلیارد تومان رسیده و ۱,۰۴۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی و به عبارت دیگر خرید حقوقی انجام شد، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز به عدد ۵۵۸ میلیارد تومان رسید.

اما در معاملات امروز به علت کاهش دامنه نوسان ارزش معاملات خرد کاهش یافته و به ۲,۰۴۴ میلیارد تومان رسید، در معاملات امروز بازار سرمایه ۷۷۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی و خرید حقوقی انجام شد تا نشان دهد، حقوقی‌ها در این دو روز توانسته اند ۱,۸۰۰ میلیارد تومان از بازار حمایت کنند، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز به عدد ۳۵۹ میلیارد تومان رسید.

کد مطلب 6077995

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